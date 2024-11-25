世界12強棒球錦標賽台灣No.1…獎金1100萬入袋！ 投00933B再放大錢

世界12強棒球錦標賽昨日舉辦冠軍戰，由中華隊終結日本於國際賽事27連勝的紀錄奪下冠軍，也是台灣在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）中首度奪冠，全台舉國歡慶，中華隊的好表現也讓中華棒協理事長辜仲諒喊出獎金加碼，從4,000萬新台幣獎金，再加碼至7,000萬獎金，加上國光獎金等，換算下來平均一名球員有望可領到近1,100萬的獎金，引發網路熱議「如何把這筆錢再放大？」，有網友提議「歐印台積電」、「可以買房啊，挑對地段還是有增值機會」，不過也有網友指出「轉戰債市也不錯，現在很多月配機制的ETF，每個月都能有感加薪，領到退休都沒問題」。

在高股息ETF降息風吹起之下，債券ETF反而成為領息族的心頭好，主因債息來源穩定，由債券的票息率決定！觀察月配息機制的債券ETF近五日平均成交量排名，第一為群益ESG投等債20+（00937B）拿下，其次是群益優選非投等債（00953B）、國泰10Y+金融債（00933B）；但投資專家指出，基於美國央行進入降息循環，市場預期貨幣政策寬鬆方向仍未改變，加上川普當選後，雖可能因地緣政治影響，短期油價與通膨再起，但投資人更應著眼於川普新政的政策方向，尤其是金融監管鬆綁的進程，將有利金融產業未來行情，在經濟軟著陸與川普政策利多影響下，信用評級較高的金融債表現更佳！

00933B今年以來報酬率達14.13%，績效亮眼，近五日平均成交量近20,000張，法人指出，投資債券就是要有耐心，可以抱緊處理的標的才是首選，在這前提之下，金融債具有收益表現佳、違約率低等優勢，投資人更能安心持有。

00933B前五大持債發行人包括高盛集團、摩根大通集團、美國銀行、花旗集團、摩根史坦利等信評等級皆在A以上，基金平均持債存續期間約為11年，長天期資本利得空間大且每月皆有債息入袋，根據22日收盤價16.89元來計算，假設將獎金1,100萬全數投入00933B，可申購約650張，以前次配息金額0.082元來算，每個月球員可領到約53,000的配息金額，成功打造穩定的月月現金流，且降息循環下還有資本利得機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。