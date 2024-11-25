00915「低調王者」高股息ETF中最強！老牛：高息低波外配息還持續攀升

今年台積電（2330）股價創新高，使得市值型ETF一路向北，報酬率較高息ETF亮眼。加上「月配息」的高息ETF配息數字越來越難看，也使得績效不如以往。

但老牛整理了「高息ETF報酬率Top 5」，攤開一看有那麼一位高息ETF中的低調王者：凱基優選高股息30（00915）近一年含息價格上漲34.21%，是高股息ETF中最強一檔，表現不輸給市值型ETF。

除了00915的選股邏輯：「高息低波」之外，也倚靠著配息持續攀升的優勢，老牛來分享00915的相關資訊給夥伴們參考。

配息持續攀升

相信大家最近都有發現，相信大家最近都有發現不少高息ETF的配息都縮水了。但是在同個時間點，00915卻像一顆冬天裡的暖陽，配息曲線不僅穩定漂亮，還逆勢成長！

2024/Q1：0.72元 2024/Q2：0.72元 2024/Q3：0.82元

此外以11/13的收益平準金來看（收益平準金：1.29元，資本損益平準金：9.73元），其實要能夠在Q4時再度繳出好成績，的確是有機會的。不過老牛保守預測今年11月底時，00915公布配息維持配發0.82元！

這樣的數字代表什麼呢？如果你把它的年化配息率拉出來看，可以高達12%！所以投資人又想問老牛呢？今年漲了那麼多，還算是便宜嗎？

「便宜價」如何算？

老牛在新書中教會大家如何來估算高息ETF的合理買點，才不會讓投資人因為買貴了而唉聲嘆氣。所以我會採用近四季配息數據，老牛先假設12月也穩穩配出0.82元，那麼全年總共配息將達到3.08元！如果你預期能拿到7%的殖利率，那麼它的便宜價就是44元！如果預期是6%的殖利率，那合理價大約在51.3元。

現在重點來了！目前00915的股價為26.09元，比我們的「便宜價」還低了一大截，這代表什麼？

就好比去超市買菜，一顆高品質的蘋果市價50元，結果今天賣場只賣26元，你會不會想多買幾顆囤起來呢？就像是這樣的感覺！所以對於「配息愛好者」來說，當股價低於便宜價時，考慮入手或許就是個不錯的選擇喔！

老牛總結

今年00915表現真搶眼，以高達26%投資績效在22檔高息ETF中高居榜首。00915主打精選上市櫃前300大的優質股，加上「低波動」及「優股息」兩大因子來篩選出30檔成分股。

根據過去的配息趨勢，老牛預測00915仍可維持穩健0.82元的股利金額，年化配息率仍可達將近12%。不只是沒有降息風險的影響，現在進場仍為「便宜價」的位階。

除了穩健的配息之外，最讓老牛興奮的是00915在12月的換股時刻！舊股獲利了結，又將會納入那些高息黑馬股呢？屆時再來跟投資夥伴們分享。

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