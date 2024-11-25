00909ETF界的全台冠軍…年報酬率超過104％！ 歸功三大因素

見證歷史的時刻！昨晚世界12強棒球賽，由隊長陳傑憲率領的台灣隊以4:0完封日本隊，勇奪世界冠軍，選前連運彩賠率都不看好的台灣隊，這次讓全世界都看到台灣，全台激動落淚，緊盯棒球賽的ETF專家則說，全台ETF也有冠軍，國泰數位服務（00909）這一檔的年報酬率超過104%，看了更加熱血沸騰。

ETF專家表示，00909跟台灣棒球一樣，多年來積累實力，練兵多時的成果，近日終於在市場上發光發熱，00909的月報酬、季報酬和年報酬分別站上20.37%、35.27%和104.31%，也是台灣之光。

00909報酬率能如此傲人，得歸功於其天時、地利跟人和三大因素：

第一是加密貨幣風潮再起，首先是爭取已久的比特幣ETF，美國終於在今年年初獲准上架，多年來苦無合法合規的投資途徑，終於得到資金宣洩的正當管道，全美比特幣ETF規模自美大選後呈現直線式上升。 第二是降息開啟，降息後全球大批企業資金得到緩解，亟欲尋求高報酬的投資標的，帶動加密貨幣產業。 第三是最重要的人和，川普宣布上任，美議員趁勢提出要賣黃金，將比特幣列入戰略儲備，因美國法案推動生效也需要時間，預期比特幣搶購潮的心理，已開始在市場發酵，就有機構預測，這波全球大戶跟著美國一起賣黃金買比特幣的風潮，至少會持續到川普上任後幾年，比特幣目標價已喊到百萬美元。

00909身為全台唯一和比特幣高度相關的ETF，成為幣圈熱門話題，00909雖非直接投資比特幣，但成分股鎖定加密貨幣產業和數位支付界的指標型大公司，ETF成分股中第一大占比就是微策略，微策略堅持一路買比特幣，股價跟著比特幣市價一路噴漲，儘管近日被法人短線放空，但長線仍會跟隨比特幣市價一路向北，拉回就是買點，透過00909一籃子持有這些加密貨幣的標的，能更加便利安全。

至於市場擔憂的比特幣有沒有大幅拉回的可能性，MicroStrategy創辦人兼比特幣多頭 Michael Saylor 已說，他認為川普的勝選「非常明確地」決定加密貨幣和比特幣在美國的未來，他認為短期內真的沒有看到任何利空威脅，提供市場解答。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。