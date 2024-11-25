0050報酬高於0056就全買前者？達人：投資非數學試算…不喜歡非A即B的極端論點

前一篇關於市值型與高息型ETF試算的文章，並沒有針對任何人，主要是回應一些版友的私訊。讀後若有感到不適，是版主文筆欠佳所致，特此聲明。

投資觀念與策略符合自身需求最重要，沒有任何投資觀念與策略可以適用所有人。隨著年齡增長，看待金錢的方式與風險承受能力必定會不一樣。進入不同的生命階段，適時調整資產組合也是正常。

關於市值型與高息型ETF，本來就不是非A即B的零和賽局。長期投資，市值型報酬率確實有很高機率贏過高息型，但版主一再強調，「報酬率」不該是決定投資策略的唯一標準，難道市值型勝率高就必須全部投入市值型？版主完全不認同。

全部投入市值型、全部投入高息型、市值型與高息型都投資，不管哪一種配置都是正確的，畢竟每個人的狀況、年齡、風險承受度都不同，沒有必要一概而論。

市值型ETF的殖利率偏低（甚至不配息，例如00646），離開職場後勢必得賣出持股做生活費，很多人擔心股票會有賣完的一天，因此認為高息型不需賣股比較安心。會有這一層顧慮可以理解，但經過試算，在提領率相同的情況下，市值型ETF消耗的速度會遠低於高息型，因此只要做好規劃，倒是不需擔心股票會過早賣完。

網路上有很多財經網紅（包含版主）針對0050與0056做過許多試算，版主認為這些試算參考即可，畢竟這些都是「理想化的情境」。

存股過程長達20年、30年，也許碰上金融海嘯、嚴重的天災、戰爭、重大傷病...等，有許多突發狀況會導致存股無法按照理想情境前進。純數學試算是不帶情感的，而人類卻無法排除情感的影響，一個好的投資組合，除了考慮報酬率，也要考慮個人接受度。有人可以全部投入不配息的市值型產品（例如00646）而不感到慌亂、有人希望每個月都有現金流進帳才有安全感、有人則是同時投資市值型與高息型ETF（犧牲一些報酬率，提高現金流），該如何配置沒有一定準則，就是在報酬率與安心之間取得平衡點。

版主存股頭幾年是以股利增長為目標，隨著投資經驗累積，目前轉為專注資產成長。但版主其實也很喜歡每個月有現金股利入帳的感覺，因此版主的資產組合裡固然有市值型ETF，過幾年後會增加買進高息型ETF的預算，以提高現金流。

高息型產品只是報酬率低了一些，沒必要過度詆毀。投資是一門沒有標準答案的藝術，並非理想化的數學試算。喜歡現金股利，就專心打造龐大的現金流；喜歡資產快速成長，就專心投資市值型ETF；折衷派的，就市值型與高息型都投資。版主自己屬於折衷派，但市值型佔資產比重會較高。

關於投資，版主不是很喜歡非A即B的極端論點。魚與熊掌其實可以兼得，不是嗎！

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