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俄烏戰事升級刺激避免需求 美債、投資級債獲追捧

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊

雖聯準會官員認為應謹慎降息，但在俄烏衝突加劇、殖利率彈升刺激債券買氣下，債券ETF普遍獲得投資人青睞，過去一周整體固定收益型ETF獲77.78億美元資金流入，其中，美債、歐債分別獲65.08億、7.13億，但亞債逆勢出現2.46億美元資金流出。從債券信評看，投資級債ETF、非投資級債ETF分別獲52.71億、14.65億美元資金流入。

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金經理人桑娜‧德賽表示，美國強勁經濟成長、頑強通膨和債務上升壓力均將造成公債殖利率上揚、聯準會降息更加謹慎，此更加確立團隊預期聯邦基金利率最終可能只會降至約4%，近期攀至4.4%的十年期公債殖利率並不算太高。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，共和黨全勝的情況下，將有利於一些因監管鬆綁而受益的產業，如航空、金融、汽車，此外若共和黨組成對產業較友善的聯邦貿易委員會與通訊委員會，對一些電信與有線產業也可能有利。儘管如此，仍須對市場潛在波動風險保持審慎，採取精選標的、聚焦品質的策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF

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