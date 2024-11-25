00919「現在」是最好買進的時間點！ 小童：價格相對低還有8-10％殖利率保護

00919是許多存股族或領息族最愛的投資標的之一。從8月底一路跌跌不休到現在還可以投資嗎？甚至為什麼我認為現階段其實加碼點已經悄悄浮現了呢？

九月初有分享一部關於00919的影片，當時的價格對於領息族來說是一個進可攻退可守的存在！

為什麼？因為假設如果你只專注在配息的話，以歷史平均季配息的0.618元去估算市價，其實平均年化殖利率還是可以來到10%；甚至更保守一點打個八折，也還能有個7~8%的好表現，所以對於領息族來說最簡單的操作策略就是拉回勇敢買進。

在意價差的投資人？

建議可以把價格分成3個區域：

25.92元附近的保守區 另一是23.66到25.92元的轉勢區 最後則是22.1到23.66元的殖利率保護區

回過頭來印證到現在的價格，很明顯處在23.66~25.92元轉勢區；都沒有出現所謂的轉勢確立，也就是都沒有突破紅線的位置，那自然在那個區域就還不是我們在意價差的投資人應該布局的時機。

現在是好時機？

我認為真正相對適合在意價差同時期望領息的投資人買進的時機，則是位在現在；因為目前這邊的位置不只是高檔修正下來15%相對低價的地方，在這邊布局保守來說也還能享有預估8~10%的殖利率保障，那這邊才是在意價差的領息者進可攻退可守的區域。

但不變的道理都還是一樣，會建議要買高股息ETF就一定要以配息為出發點，不然就去買專注價差的標的就好。

而如果是以配息為出發點的話，那就要做好長期抗戰也就是抱比較久的準備，而既然要抱比較久的話，那當然能買在合理的位置或是進場在成本相對低的地方，那這樣抱起來也才會比較沒有壓力！

而對於長期來說也還能享有資本利得的上漲空間，那我認為這才是一位聰明的投資人要做的事情，而不是一昧的說高股息ETF如果要做價差，那不如不要做之類的...

因為如果價差真的不重要，那為什麼常常看到很多的叔叔阿姨們看股票的時候，都永遠只看報價的那一頁一直專注在價格的跳動，那就是因為潛意識裡都還是渴望能賺到價差的或是至少不要套牢。

與其表現不在意：說高股息不要在意價差啦！倒不如坦然的承認就是貪心...配息跟價差全都要。

那這樣至少還有機會能靜下心來的好好學習，而不是一直抗拒一直排斥。

年化殖利率上看12%？

可能會聽到有些人說00919明明年化殖利率上看12%之類，要這樣說也不是不行！因為就是預估未來每季都會有0.7元或更高的表現。

但自己會頃向更保守一點用歷史平均季配息的0.618元去估算，因為並不能保證未來00919也還能持續配發0.72元或更高對吧？因此我才會覺得用8~10%去估算會比較客觀比較保守。

回到現在盤面的話，是領息族那就持續的勇敢買進，不論是定期定額或使用之前分享的均線搭配乖離率；因為你的目的是為了領配息，而00919的殖利率表現又非常優異，以配息為最主要目標的話，在風險明確了解跟資金分配好的前提之下，我會認為那你就持續的勇敢買進！

是在意價差的投資人的話，除了現在可以開始慢慢布局外，認為也可以選擇等待轉勢的真正確立那再來布局，而只要價格它都沒有出現真正的轉勢那就不要隨便的冒然進場，因為這就代表了它還是有持續下修的可能！

這樣的方法前者現在買進是有融入價差搭配領息的策略，後者等待轉勢的確立會更偏向專注在價差的變化...這無所謂的對跟錯，就看自己投資週期跟操作長短再來決定！

成份股表現非常優異

若是更積極的投資人那是不是就可以往00919的成份股來去挑選，如在8/5大跌那天之前我就有公開跟你分享賣債轉股的時機。

也有跟你分享00919回到22.5元才是合理的進場點，那同理如果你等到00919回到22.5元的時候反向的積極去觀察它的成份股走勢，那其實我們就可以很容易的掌握到像長榮，長榮航這種回到關鍵區域然後轉強的股票，那在波段表現上自然也就會更加亮眼！

但老樣子，問題還是你在投資之前要先清楚知道自己要的是什麼？是保守領息的投資人，還是積極喜歡價差的交易者，甚至有沒有可能在做好資金分配的情況之下，是兩者兼具的呢？

這都是非常有可能的，因此在投資之前我們一定要先知道自己要做的策略是哪一種，以及哪個方法是你做起來相對舒服，相對沒有壓力的，那就往那個方向去多加嘗試！

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