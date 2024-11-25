00878擠下16年冠軍的0056成人氣王！雷龍：前六大高股息ETF各項比較

高股息ETF一直是存股族喜愛的投資標的，蟬聯16年的高股息老大哥居然被擠下寶座，這是歷史性的一刻！

雷龍取前六大高股息ETF列表比較，供投資人參考評估。

基金規模

00878>0056>00919>00929>00940>00713

成立時間

0056>00713>00878>00919>00929>00940

發行價

00713>0056>00878=00929=00919>00940

成分股檔數

0056=00940=00713>00929>00878=00919

內扣費用

0056=00919=00713>00929=00940>00878

收益平準金

這六檔皆有收益平準金機制！

當有新的資金加入基金時，會按照新資金佔未分配股息的佔比，提撥同等比例的本金到「收益平準金帳戶」，避免配息時因單位數增加而被稀釋，保障較早投資人的權利。

配息次數/年

00929=00940>0056=00878=00919=00713

年化殖利率

年化殖利率是以各檔最近一次配息與除息的前一交易日收盤價推估。

00919>0056>00713>00878>00929>00940

溢折價

股票市價 > 淨值稱為溢價， 股票市價 < 淨值稱為折價，

也可以說溢價=買貴，留意不要追高，折價=買便宜了，但要注意是否被拋售，一般溢折價在正負1%以內較為合理，謹慎投資人也可設在正負0.5%，目前此六檔都在合理範圍內。

保管銀行

股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」與「保管銀行」不同，就會被扣跨行匯費；只要將配息帳號變更成與各該ETF保管銀行同家，就能省下跨行匯費。

雷龍慢說

蟬聯寶座16年的高股息ETF老大哥0056，在本月正式被擠下，取而代之的是超人氣00878！近期高股息配息表現縮水，許多投資人驚慌逃命，但雷龍認為這只是將殖利率回歸到合理範圍，長期投資者反而可以逢低加碼。

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