00878「每月領息一萬」要買18.2張！ 00919成本最低、0056免10張能達成

＊原文發文時間為11月13日

每月透過投資ETF獲得1萬元的被動收入，首先需要考量投資金額、ETF的股息率以及投資策略。

這裡有一些步驟和建議可以幫助你達到這個目標：

計算所需投資金額： 假設你選擇的ETF為季配，那麽你需要買三種季配型的ETF，如果以最近配息來計算的話：

00878配息550元，所以你需要買18.2張，需要投資417,144元。 00919配息720元，所以你需要買13.9張，需要投資322,202元。 0056配息1070元，所以你需要買9.4張，需要投資352,688元。

這樣就能月月替自己加薪了。

選擇適合的ETF：

股息率：選擇那些有穩定且較高股息的ETF，例如一些專注於高股息股票的ETF。 多元化：選擇包含多元化資產配置的ETF，以降低風險。

定期投資：

定期定額投資：透過每月固定金額投資，可以平滑市場波動風險，逐步累積資產。 再投資：將獲得的股息再次投入，以複利效果增長資產。

檢查和調整：

定期檢查：定期檢查你的投資組合，確保其表現符合預期。 調整策略：根據市場情況和個人財務狀況，適時調整投資策略。

安心買好股，閒錢投資最放心。

單純分享我個人的投資行為，不做個股之推薦，投資有賺有賠，購買前請詳閱公開說明書。

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