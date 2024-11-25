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ETF紅火 今年來27檔報到

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF熱潮延燒。統計投信業者今年下半年掛牌的ETF檔數將達17檔，吸金超過550億元，且不同於上半年市場主力在台股商品，海外股票市場在下半年接棒成為投資焦點，而統計迄今，當中唯一募集金額破百億元的元大航太防衛科技（00965）也是投資全球股票類型。

資金持續尋找投資契機，加計擬於26日掛牌的元大航太防衛科技，今年來ETF掛牌檔數將達27檔。海外ETF下半年在股債都有題材下，已有海外股票型九檔、債券型五檔成立，台股有三檔。

近期航太防衛概念股受川普交易影響而降溫，但元大航太防衛科技ETF研究團隊分析，短線訊息面並不改變美國國防預算由全球區域穩定需求所驅動，且預算規劃須反映通膨對實質購買力的影響，因此大規模削減預算將面臨現實考驗，仍看好全球防衛需求將支持預算持續支出，帶動產業表現機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 航太

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