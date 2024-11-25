凱基00950B 12月3日除息

全台首檔設計月中評價、月底除息的月配債券ETF-凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF（00950B），公告第二次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.08元，除息日訂於12月3日，參與本次除息的投資人，最後買進日為12月2日， 預計12月27日發放配息。

凱基A級公司債ETF經理人李暢表示，美國經濟數據喜憂參半，美國10月消費者物價指數較去年增加2.6%，月增幅維持在0.2%，符合市場預期，顯示通膨持續降溫；但生產者物價指數年增率回升至2.4%，零售銷售數據月增率0.4%，均小幅超過預期，反映美國經濟仍充滿韌性，也是11月聯準會降息後官員態度轉趨謹慎原因。

企業獲利部分，美國第3季財報正面，據Factset資料顯示，市場估計S&P 500企業第3季獲利成長5.4%，優於9月底估計的4.3%。展望後市，市場預期美國今、明兩年獲利成長9.3%、15%。

李暢指出，整體來說，美國經濟呈現溫和放緩趨勢，但仍有高機率軟著陸。

此外，近期殖利率受經濟數據、新政府關稅政策與財政赤字疑慮影響，債市波動回到去年10月來高點；不過，即便降息腳步可能較原本預期更加緩慢，降息大方向並未改變。

隨美國經濟表現穩定，市場違約風險偏低，李暢建議，債券信用評級可偏重中段信評的投資等級債，適度承擔信用風險，以換取利差優勢。

另一方面，預期美國公債殖利率短線仍會持續波動，布局中天期的投資等級債，有助降低利率風險，兼顧追求相對高的票息機會。

凱基A級公司債ETF不僅設計月中評價、月底除息機制，並透過優化指數選債機制，展現與其他債券ETF差異性。

截至18日止，250檔成分債合力貢獻6.19%平均票面利率，平均殖利率也有5.39%水準，存續期間11.73年，致力在債市行情中追求最佳報酬／風險比。

至於現金流需求頻率較高的投資人，也可以考慮搭配平均票息利率相對高、於月底評價、月中除息機制的凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金，追求一個月可領到兩次債息機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。