統一ESG投等債15+ETF 開募

川普再度入主白宮，實際施政細節還有待內閣閣員陸續就任才會明朗化。然2025年聯準會降息路徑不變，在此政策空窗期間，債市處於震盪格局，正好創造逢低布局、鎖定債息好機會。統一投信表示，鑑於川普的企業減稅政策，與經濟前景增強展望，預期有利美國投資級公司債表現，尤其是長天期的BBB投資等級債，兼具殖利率相對高、違約率相對低的優勢，成為近期新一波債券投資的追逐焦點。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）今（25）日開始到27日募集繳款，募集期間每張入手價格1.5萬元，正是具備BBB級、15年長天期，再加上ESG加減權機制三大特色的債券ETF。不只能在降息循環，享受投資債券的優勢，以ESG指標作為篩選條件，嚴選出好公司，據歷史數據回測統計，具有ESG條件的追蹤指數其債券價格走勢相對穩健。

以彭博統計前一次降息期間，2018年12月31日至2024年9月18日，各種不同評級公司債的報酬率來看，BBB級投等債指數的累計報酬率達26.81%，優於整體投資等級債指數的24.24%報酬率，BBB級投等債指數若進一步疊加上15年期、ESG特色，報酬率則達到52.48%。

統一ESG投等債15+ETF追蹤指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，目前共有111檔成分債，例如英特爾、甲骨文、華納等大型企業，都名列前十大發行人。彭博統計至15日，指數平均票面利率5.46%，平均殖利率6%，存續期間12.99年。

統一ESG投等債15+ETF追蹤指數投資區域限定為已開發國家，其中超過八成為美國公司債，較不受新興市場突發政經事件影響。從產業分布來看，還限制單一產業的投資比率上限為15％，有助分散產業過度集中風險。

統一ESG投等債15+ETF為月配息機制，設定為月底領息。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，須留意基金配息率與追蹤指數殖利率差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局參考依據，金融商品淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。