本金10萬每月定期定額1萬…20年可以資產破千萬？ 存股哥：可行性不低！

之前寫過2-3篇小資族靠借貸存股，在大約40歲左右時滾出千萬資產的可行性，那些文章用了信貸、質押等組合，還考慮了升職加薪等因素。

結論是根據之前用複利計算機的試算，加上我自己用普通薪資操作到現在的經驗來看，我覺得一般人靠借貸存股在40出頭歲時滾出千萬資產的可行性非常高。

但之前考慮的因素很多我覺得有點複雜，這篇是超級精簡版，只用股票質押作為槓桿工具，定期定額也只設定為1萬元，來看看試算結果。

背景設定

小明22歲畢業，用大學打工存下來的10萬作為初始本金，每月定期定額1萬，投入年化8%殖利率的季配型高股息。

情況ㄧ：不加槓桿

以背景設定條件跑20年，不考慮股價漲跌因素，小明在42歲時的複利終值為$6,329,457

情況二：加上股票質押

以背景設定條件先跑10年，小明32歲時的複利終值為$2,034,944。 這時使用股票質押加100萬槓桿，以$3,034,944跑5年，此時小明37歲時終值為$5,233,348。 最後再用股票質押加100萬槓桿，以$6,233,348再跑5年，使用槓桿的小明在42歲時的終值為$9,986,208，已逼近千萬。

如果以大盤長期穩定成長來看，我認為使用槓桿的小明最後的帳面報酬還會多更多，

當然你可能會說不可控因素太多了，沒錯我也認同，因為這個世界上沒有任何人可以控制如此多的因素，但還是可以透過手邊現有的工具，稍微做點戰術規劃、沙盤推演是沒問題的。

我目前36歲市值近800萬，以上面的試算來看，在42歲前突破千萬的機會自己是認為滿高的。

開帳號以來很多40歲以上的老鐵問我，現在才開始存股會不會太晚？假設你40多歲的條件跟剛出社的小明一樣，做好規劃好好打拼，在60多歲時也能滾出很大的一桶金。

所以說40多歲存股會太晚嗎？我認為一點都不晚，當然如果你更早開始是最好的，因為真的可能在40歲就讓你達成千萬總值，然後年領好幾十萬股息。

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