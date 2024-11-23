商品反分割 可避免清算

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

元大台灣50反1（00632R）與富邦台灣加權反1（00676R）陸續召開受益人大會進行反分割，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。經反分割後，所持有的該反向ETF每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，最主要可避免遭清算下市風險。

元大原油正2（00672L）及富邦VIX（00677U）分別在2020年11月及2021年6月下市。元大S&P原油正2因油價暴跌衝擊，迄今淨值低檔不起，10月1日起該ETF適用原期信ETF清算規定後，元大投信隨後向主管機關遞件申請下市。富邦VIX4月23日符合淨值累積跌幅達90%的終止期貨信託契約條件，6月3日下市。

反分割也有利ETF的流動性，元大投信表示，海外市場中ETF的分割與反分割早已行之有年，以目前全球規模第二大的ETF : VOO為例，VOO為追蹤標普500指數的ETF，與另外一檔同樣追蹤標普500指數的ETF : SPY相比，可以觀察到，當VOO於2013年9月11號公告將進行反分割，並於2013年10月24日執行反分割後，其在2013年度的日均成交量在公告反分割後上升近66%，交易量相比追蹤相同指數的SPY有明顯的增加，而根據VOO的發行商Vanguard對外說明VOO反分割的理由，便是不論長期或短期受益人，都青睞買賣價差較低的ETF，因此反分割的目標就是降低受益人的交易成本。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信 反分割

延伸閱讀

找到新會計師 下市危機解除？剝開美超微財報遲交層層內幕

富邦投信董座 黃昭棠接任

未及時向證管會提交文件 美超微下市風險升高

可以倒的銀行？網曝「在台灣不可能」：更可能因1原因下市

相關新聞

槓桿反向ETF操作 留意三點

台灣於2003年推出首檔ETF，爾後隨著不同類型的ETF陸續問世，台灣ETF種類愈發多元，提供投資人更多選擇，以2014...

商品反分割 可避免清算

元大台灣50反1（00632R）與富邦台灣加權反1（00676R）陸續召開受益人大會進行反分割，使淨值回歸至市場習慣交易...

00909走勢與比特幣漲幅幾乎一致！ 股價回至35元上下將吸引一波趕上車熱潮

00909全名是「國泰全球數位支付服務ETF基金」，是目前全台唯一一檔涵蓋加密資產、區塊鏈跟虛擬貨幣交易所的ETF...

台股第4季上漲機率達九成！投資00878卡位年底科技新品出貨行情

國泰投信表示，台股第4季迎接科技新品備貨旺季，統計近十年台股各季度平均漲幅，第4季上漲機率高達九成，是全年度上漲行情最佳...

00900、00929、00934、00936、00940…高股息ETF多檔降息！ 莎莉：適度修正並非壞事

11月明顯感受到高股息股利下跌趨勢，高股息股利下跌到底該不該續存？

00878前年獲利10萬就賣出…放在現在賺近35萬！ 達人：望大家好好走自己的存股路

假設我在2022年買進100萬的00878沒有賣出的話，當初的均價是16.4元大概61張的持有張數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。