商品反分割 可避免清算

元大台灣50反1（00632R）與富邦台灣加權反1（00676R）陸續召開受益人大會進行反分割，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。經反分割後，所持有的該反向ETF每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，最主要可避免遭清算下市風險。

元大原油正2（00672L）及富邦VIX（00677U）分別在2020年11月及2021年6月下市。元大S&P原油正2因油價暴跌衝擊，迄今淨值低檔不起，10月1日起該ETF適用原期信ETF清算規定後，元大投信隨後向主管機關遞件申請下市。富邦VIX4月23日符合淨值累積跌幅達90%的終止期貨信託契約條件，6月3日下市。

反分割也有利ETF的流動性，元大投信表示，海外市場中ETF的分割與反分割早已行之有年，以目前全球規模第二大的ETF : VOO為例，VOO為追蹤標普500指數的ETF，與另外一檔同樣追蹤標普500指數的ETF : SPY相比，可以觀察到，當VOO於2013年9月11號公告將進行反分割，並於2013年10月24日執行反分割後，其在2013年度的日均成交量在公告反分割後上升近66%，交易量相比追蹤相同指數的SPY有明顯的增加，而根據VOO的發行商Vanguard對外說明VOO反分割的理由，便是不論長期或短期受益人，都青睞買賣價差較低的ETF，因此反分割的目標就是降低受益人的交易成本。

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