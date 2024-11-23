槓桿反向ETF操作 留意三點

台灣於2003年推出首檔ETF，爾後隨著不同類型的ETF陸續問世，台灣ETF種類愈發多元，提供投資人更多選擇，以2014年上市的槓桿／反向型ETF為例，投資人運用ETF便可達到不同的槓桿倍數操作，槓桿／反向型ETF於金融市場普及性也逐步提高。

投信提醒，不論是任何種類的ETF，購買前都應了解商品內容與相關規定，才能提高投資勝算。投信人士表示，以陸股9月底到10月中的大漲為例，因指數通常漲幅相對個股不大，所以，投資人會利用槓桿型ETF操作，希望賺取更大利潤空間，槓桿型的ETF成交量就大幅爆增。台積電仗勢凌厲期間，投資人也常用槓桿型ETF作多台股指數型ETF，也是藉由台積電拉動指數力道而搶賺上障空間。反向型ETF屬偏空操作，多數投資人不喜歡做空，因此操作這類ETF就顯得較為生疏。但不論是積極偏多的槓桿型ETF或偏空的反向型ETF，投資人都不宜持有中長期，宜以短線操作為主。

推出的期信ETF主要投資標的為期貨契約，透過持有單一或多種期貨，追蹤「標的指數」的績效表現。證信ETF或期信ETF皆可再依據槓桿倍數區分為「原型」、「槓桿」、「反向」型商品，特別的是，即使為證信ETF，但若為「槓桿」、「反向」型ETF，則是主要透過購入「期貨契約」來追蹤「標的指數」的績效表現。

如元大台灣50反1 ETF（00632R）追蹤的「標的指數」為「臺灣50指數單日反向1倍」，雖然元大台灣50反1 ETF為證信ETF，但因其屬於「反向」型商品，因此其透過買賣期貨契約來達到追蹤「標的指數」的績效表現。不同的ETF各有其特性與風險，投資人可依據市場情境、投資需求、自身風險承受屬性選擇。

圖／經濟日報提供

元大投信強調，每種金融商品都有其特性，尤其槓桿／反向型ETF屬策略型操作商品，僅適合短期操作，待不確定事件消弭後，務必停損或停利，不適合長期持有，投資人切勿秉持「跌久必反彈」或「逢低加碼攤平」的心態，否則恐錯失停損點、使損失加劇。

以槓桿／反向型ETF為例，提醒投資人投資前應留意事項：

一、正向「二倍」與反向「一倍」ETF的報酬型態，僅限「單日」有效

槓桿／反向型ETF以追蹤「標的指數」「每日」正向二倍或反向一倍績效表現為目標，而非「一段期間內」「標的指數」的累積報酬率，且其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型ETF不同。

簡而言之，正向「二倍」與反向「一倍」ETF的「倍數」僅限「單日有效」，連續兩日以上及長期之累積報酬率將偏離同期間「標的指數」的累積績效。舉例來說，在不考慮追蹤誤差的情況下，「標的指數」於11月11日上漲2%時，反向「一倍」ETF同一日的淨值將下跌2%，假若淨值原為100元，則下跌2元至98元。

二、每日計算ETF所需曝險額度、重新平衡投資組合

槓桿／反向型ETF為達到追求標的指數「單日」「正向二倍」或「反向一倍」之績效目標，因此需依照ETF資產及市場現況每日計算ETF所需曝險額度、重新平衡投資組合，才能將投資組合整體曝險部位盡可能維持在ETF淨資產價值200%或-100%水位，調整頻率將高於傳統指數股票型ETF。

也因槓桿／反向型ETF需每日動態調整，所衍生之相關費用連帶影響ETF獲利，進而可能使槓桿／反向型ETF盤中預估淨值與盤後實際淨值的差距，高於傳統型指數股票型ETF。

三、ETF實際淨值與「標的指數」績效可能無法一致

每檔ETF都有其追蹤的「標的指數」，雖然發行商盡可能降低追蹤誤差，使ETF實際淨值盡量貼近「標的指數」績效表現，但受到許多因素影響，如台股除息、槓桿及反向型ETF須每日計算與調整基金曝險比重、持有期貨部位轉倉損益影響等，都可能使ETF實際淨值與「標的指數」績效產生偏離。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。