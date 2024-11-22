快訊

12強賽／牧秀悟滿貫砲終結4小時大戰 日本擊敗委內瑞拉26連勝

台南晚間震不停！三分鐘內連3震 氣象署曝原因：未來3天恐有餘震

元大航太防衛科技 ETF 26日掛牌上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，由元大投信募集發行的「元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金（元大航太防衛科技）」  (00965) 受益憑證，將於11月26日掛牌上市，並開放信用交易；合計集中市場掛牌上市ETF將達173檔。

送件資料顯示，元大航太防衛科技ETF標的指數為「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，主要追蹤全球航太與防衛科技產業中具代表性企業的表現，指數成分證券以市值、流動性條件並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件進行篩選，亞太區及美歐區各25檔，區域權重上限各50%，採經調整的市值加權方式計算，最終成分證券共計50檔。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 航太

延伸閱讀

元大三檔ETF 開募

元大推三檔債券商品

元大三「債」齊發00967B、00968B、00969B！純價差零息美債也有…均10元發行

中國太空站低成本貨物運輸系統 「昊龍」太空梭與「輕舟」飛船入選

相關新聞

00909走勢與比特幣漲幅幾乎一致！ 股價回至35元上下將吸引一波趕上車熱潮

00909全名是「國泰全球數位支付服務ETF基金」，是目前全台唯一一檔涵蓋加密資產、區塊鏈跟虛擬貨幣交易所的ETF...

台股第4季上漲機率達九成！投資00878卡位年底科技新品出貨行情

國泰投信表示，台股第4季迎接科技新品備貨旺季，統計近十年台股各季度平均漲幅，第4季上漲機率高達九成，是全年度上漲行情最佳...

00900、00929、00934、00936、00940…高股息ETF多檔降息！ 莎莉：適度修正並非壞事

11月明顯感受到高股息股利下跌趨勢，高股息股利下跌到底該不該續存？

00878前年獲利10萬就賣出…放在現在賺近35萬！ 達人：望大家好好走自己的存股路

假設我在2022年買進100萬的00878沒有賣出的話，當初的均價是16.4元大概61張的持有張數。

0056還0050…新手建議皆持有因跌30％以上通常抱不住！ 泰北哥：00915、00918、00713這幾年表現亮眼

沒經歷過的新手，會建議你分配比例（有市值型也有高股息)，因為跌超過-30%，通常會跑，我的經驗。

月投7千買006208+00713 全網「口徑一致」籲全投它

若是長期看好台股指數，被動投資就可選擇定期定額投資市值型ETF，如0050、006208等。有網友規劃每月投入7000元買股，標的包括006208、00713，比例大約為5:2，待領到00713的配息再投入006208。其他人直言，「那麼少錢買一檔006208就可以了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。