元大航太防衛科技 ETF 26日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由元大投信募集發行的「元大全球航太與防衛科技ETF證券投資信託基金（元大航太防衛科技）」 (00965) 受益憑證，將於11月26日掛牌上市，並開放信用交易；合計集中市場掛牌上市ETF將達173檔。

送件資料顯示，元大航太防衛科技ETF標的指數為「NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數」，主要追蹤全球航太與防衛科技產業中具代表性企業的表現，指數成分證券以市值、流動性條件並符合「航太與防衛核心」與「賦能工業與科技」等兩個群組條件進行篩選，亞太區及美歐區各25檔，區域權重上限各50%，採經調整的市值加權方式計算，最終成分證券共計50檔。

證交所表示，國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。