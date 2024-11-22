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00909走勢與比特幣漲幅幾乎一致！ 股價回至35元上下將吸引一波趕上車熱潮

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

比特幣短短兩周暴漲四成，距離10萬美元大關僅一步之遙，過往被認為是天價，現在看來都是便宜價，連動全台最接近比特幣的ETF「國泰數位支付（00909）」價量齊揚，11月以來市價從28.71元飆升到36.33元，狠甩200多檔ETF，昨交易量翻倍，顯見法人大戶趕在川普上任前，搶下單要搭這波虛擬貨幣噴漲行情，今天價格回到35元上下，料將再吸引一波趕上車熱潮。

ETF專家分析，00909全名是「國泰全球數位支付服務ETF基金」，是目前全台唯一一檔涵蓋加密資產、區塊鏈跟虛擬貨幣交易所的ETF，細看30檔成分股，第一大佔比高達12.33%的MICROSTRATEGY，赫然是全球持有比特幣最多的企業，隨著近日公開宣布比特幣收購計畫，累計已持有超過33萬顆的比特幣，平均成本不到5萬美元，為公司帶來巨大獲利，川普已考慮上任後要為加密貨幣設置專任職位，預期會為幣圈帶來一連串的友好舉措，比特幣目標價被連連上修，目前最看好的甚至喊出100萬美元。

觀察00909的走勢與比特幣漲幅幾乎一致，但進一步比較兩者，00909更具備四大優勢，一是價格優勢，現在要準備320萬台幣，才有機會買到一顆比特幣，00909每張3萬多元，便宜了近百倍!

第二是比特幣交易有極大門檻，必須從虛擬貨幣交易所註冊帳號後，用法定貨幣刷卡支付，買賣價差非常大，還得擔心交易風險；第三是分散性更佳，00909成分股包括虛擬貨幣交易所、國際數位支付金融產業、數位資產、及數位資產發行的大市值公司，其中除了微策略，還有幣圈知名的ROBINHOOD、PAYPAL、COINBASE跟BLOCK INC等，透過指數幫投資人挑選合法且具備成長性的優質成分股。

法人分析，台灣將對比特幣交易課稅，但00909屬於ETF，個人在股票市場上購入ETF出售之資本利得，免徵綜合所得稅。美國總統最長有8年任期，未來若比特幣被列入戰略儲備，在旺盛需求支撐下，投資人最擔心是否具備長期漲勢，應可得到解答，11月以來投資人數猛增近2成的00909，成長性銳不可擋。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 ETF 川普 比特幣 美國 虛擬貨幣

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