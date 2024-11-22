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台股第4季上漲機率達九成！投資00878卡位年底科技新品出貨行情

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

國泰投信表示，台股第4季迎接科技新品備貨旺季，統計近十年台股各季度平均漲幅，第4季上漲機率高達九成，是全年度上漲行情最佳的一季，從長線來看到明年台股行情都可樂觀期待，選擇一籃子股票可分散風險的ETF投資是較佳策略，其中高股息ETF可因應日常現金流，適合做為核心資產配置。

國泰投信投資長鄭立誠表示，隨著第4季基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率皆達到雙位數以上，電子產業為成長關鍵引擎，AI相關高成長動能的族群有望支撐台股後市表現。此外，台灣高股息企業股利率優於全球及美國企業，隨今明兩年企業獲利仍呈雙位數成長，長期營運與獲利穩健的公司有望穩定配發股息、同時兼具填息實力。投資人可善用國泰永續高股息（00878）投資台股，不錯過台股上漲行情。

國泰永續高股息基金經理人游日傑分析，00878成立以來歷經市場多空，透過ESG選股邏輯篩選出一籃子具有成長性以及獲利能力的高息股，且選股產業分散，根據國泰投信官網，截止至10月底00878有近四成的電子股，如IC設計龍頭聯發科（2454）、聯詠（3034）；以及國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等逾二成的金融股，提供投資人在布局權值股的同時，也能投資在低碳轉型進程上較為領先的企業。

因此00878成為投資人長期定期定額的重要標的，根據集保所統計，00878的受益人數已超過150萬人，是上班族、家庭主婦、學生族以及親子理財的主要投資標的。

國泰投信提醒，因應國外感恩節假期因素，MSCI指數公司的各國際標準指數與00878標的指數的母體指數-「MSCI臺灣指數」，本期調整生效日皆提前至2024年11月26日，因此00878追蹤之標的指數-「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，這次指數審核的生效日期，亦同樣提前至11月26日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF MSCI 季配息 金融股

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