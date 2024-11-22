00900、00929、00934、00936、00940…高股息ETF多檔降息！ 莎莉：適度修正並非壞事

＊原文發文時間為11月17日

又到了11月份配息整理，明天有好多檔要除息欸；莎莉統整了十四檔跟大家分享：

市值型

富邦台50（006208）：0.9⬆ 富邦公司治理（00692）：0.6⬆ 元大臺灣ESG永續（00850）：0.65⬆

高股息型

國泰永續高股息（00878）：0.55 富邦特選高股息30（00900）：0.1⬇ 復華台灣科技優息（00929）：0.11⬇ 永豐ESG低碳高息（00930）：0.43 中信成長高股息（00934）：0.115⬇ 台新永續高息中小（00936）：0.05⬇ 統一台灣高息動能（00939）：尚未公布 元大台灣價值高息（00940）：0.04⬇ 兆豐電子高息等權（00943）：0.15 野村趨勢動能高息（00944）：0.058 群益科技高息成長（00946）：0.054

11月明顯感受到高股息股利下跌趨勢，高股息股利下跌到底該不該續存？

思考看看近幾個月的股價成長幅度不顯著，股利上的適度修正並非壞事。還是期待配息股價都能持續上升！

最重要的還是，知道自己的需求視性而存；享受漲跌過程慢慢累積財富，投資理財的路上穩紮穩打最實際。

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。