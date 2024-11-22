00878前年獲利10萬就賣出…放在現在賺近35萬！ 達人：望大家好好走自己的存股路

一股不賣複利奇蹟自然來 持續買進的重要 請勿隨意賣出股票

假設我在2022年買進100萬的00878沒有賣出的話，當初的均價是16.4元大概61張的持有張數。

當初自己還是韭菜一枚，看了帳面10幾萬獲利就賣出所有股票。

假設自己如果放到現在都沒賣的話那結局又是如何呢？

股息獲利：25萬元左右 帳面獲利：近35萬元約34%獲利

兩者簡單相加後約60萬元的獲利，比我自己主動投資還要多出3倍以上的獲利。

如果以自己的均價16.4元去算殖利率，年化殖利率超過13%以上！持有均價越低殖利率越高。

這邊還沒有計算開啟定期定額，如果開啟之後又是另一個境界！

當自己知道先前走錯路之後，現在彌補的方式就是持續買進，搶回浪費掉的時間，每個月定期定額42000元，是我自己設定的目標，希望大家都能好好的走自己存股那一條路，最快的道路就是持續買進！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。