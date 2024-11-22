00878前年獲利10萬就賣出…放在現在賺近35萬！ 達人：望大家好好走自己的存股路
一股不賣複利奇蹟自然來
持續買進的重要
請勿隨意賣出股票
假設我在2022年買進100萬的00878沒有賣出的話，當初的均價是16.4元大概61張的持有張數。
當初自己還是韭菜一枚，看了帳面10幾萬獲利就賣出所有股票。
假設自己如果放到現在都沒賣的話那結局又是如何呢？
股息獲利：25萬元左右
帳面獲利：近35萬元約34%獲利
兩者簡單相加後約60萬元的獲利，比我自己主動投資還要多出3倍以上的獲利。
如果以自己的均價16.4元去算殖利率，年化殖利率超過13%以上！持有均價越低殖利率越高。
這邊還沒有計算開啟定期定額，如果開啟之後又是另一個境界！
當自己知道先前走錯路之後，現在彌補的方式就是持續買進，搶回浪費掉的時間，每個月定期定額42000元，是我自己設定的目標，希望大家都能好好的走自己存股那一條路，最快的道路就是持續買進！
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