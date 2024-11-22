0056還0050…新手建議皆持有因跌30％以上通常抱不住！ 泰北哥：00915、00918、00713這幾年表現亮眼

市值型與高股息爭霸戰

近日看到樂活大叔與清流君對於市值型0050與高股息0056長期提領後，誰較適合存股族，有一些熱烈討論，但有人說別人數學不好，真的就過了！

本來我沒打算湊這個熱鬧，但昨天看到股魚老師發的一篇文，0050用1000萬來模擬，結果變3000多萬（如果我沒記錯的話），於是我來了興趣，高股息與市值型存了10年，會差這麼多嗎？發揮我軟體工程師的本能，來幫大家驗證一下！

先將設定的條件略做說明：

1.本金1000萬用來投入0050（市值型）及0056（高股息型），分10年投入，每年投入100萬，因為真實世界裡，除非你是富豪人士，不然就算有1000萬，單筆投入的機會並不大，這樣算出來的結果，也會失真，這也是跟股魚老師算法不同的地方，結果也差很多。

2.測試時間為10年，因為今年尚未結束，所以，就用2014~2023年的歷史數據。

3.0050我分別用4%，10%，15%每年提領一次，最後的總報酬會把剩餘的股價+提領的金額+股息。

4.兩者股息皆不計算再投入，讓條件是公平的。

結果說明：

1.請參考附圖。

2. 0050若以每年投資100萬的速度，不管提領4~15%，都不會提領光，但是，提領越多，最後的總額，的確會減少。

3. 當0050提領率達10%以上時，0056的總報酬就會贏過0050。

4. 0050會算到10%~15%，主要是想看當提領很多時，到底會不會被提光，結論是不會，但對總報酬是有影響的。

總結

1.若你是每3~5年有金融波動（大跌時)，市值型最多可能會有-50~-60%的機會，而能不賣持股的人，就可以存市值型作為你的核心持股。

但沒經歷過的新手，會建議你分配比例（有市值型也有高股息)，因為跌超過-30%，通常會跑，我的經驗。

2.若用比較接近的提領金額來看，（0050 4%+股息）與0056（純領股息），0050是1667萬餘，0056是1571萬餘，兩者相差96萬（約100萬)，這是10年的差距，每年差10萬左右。

這個金額，看你是想賺呢？還是安穩領息，畢竟，高股息在金融海嘯時的跌幅，通常會比市值型小不少，會讓你比較有機會度過低谷期。

3.高股息不只有0056，這幾年表現很好的幾檔，例如：00915，00918，00713，或是00878，00919，未來戰績都有可能勝過0056，所以，可以適當分配比例在市值與高股息，兩者並不衝突，讓自己在現金流與績效上，都能達到滿意的程度。

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