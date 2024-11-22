快訊

職場霸凌數不完！主秘腳抬司機耳邊指揮開車 媒體人嘆：把人當人很難？

MLB／大谷翔平獲MVP感謝團隊 真美子、Decoy相伴愛犬又搶戲

博士「冷門」正逆轉 科技巨頭高薪搶研發人才高教難敵

0056還0050…新手建議皆持有因跌30％以上通常抱不住！ 泰北哥：00915、00918、00713這幾年表現亮眼

聯合新聞網／ 泰北哥聊財經
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝 中央通訊社

市值型與高股息爭霸戰

近日看到樂活大叔與清流君對於市值型0050與高股息0056長期提領後，誰較適合存股族，有一些熱烈討論，但有人說別人數學不好，真的就過了！

本來我沒打算湊這個熱鬧，但昨天看到股魚老師發的一篇文，0050用1000萬來模擬，結果變3000多萬（如果我沒記錯的話），於是我來了興趣，高股息與市值型存了10年，會差這麼多嗎？發揮我軟體工程師的本能，來幫大家驗證一下！

先將設定的條件略做說明：

1.本金1000萬用來投入0050（市值型）及0056（高股息型），分10年投入，每年投入100萬，因為真實世界裡，除非你是富豪人士，不然就算有1000萬，單筆投入的機會並不大，這樣算出來的結果，也會失真，這也是跟股魚老師算法不同的地方，結果也差很多。

2.測試時間為10年，因為今年尚未結束，所以，就用2014~2023年的歷史數據。

3.0050我分別用4%，10%，15%每年提領一次，最後的總報酬會把剩餘的股價+提領的金額+股息。

4.兩者股息皆不計算再投入，讓條件是公平的。

結果說明：

1.請參考附圖。

2. 0050若以每年投資100萬的速度，不管提領4~15%，都不會提領光，但是，提領越多，最後的總額，的確會減少。

3. 當0050提領率達10%以上時，0056的總報酬就會贏過0050。

4. 0050會算到10%~15%，主要是想看當提領很多時，到底會不會被提光，結論是不會，但對總報酬是有影響的。

總結

1.若你是每3~5年有金融波動（大跌時)，市值型最多可能會有-50~-60%的機會，而能不賣持股的人，就可以存市值型作為你的核心持股。

但沒經歷過的新手，會建議你分配比例（有市值型也有高股息)，因為跌超過-30%，通常會跑，我的經驗。

2.若用比較接近的提領金額來看，（0050 4%+股息）與0056（純領股息），0050是1667萬餘，0056是1571萬餘，兩者相差96萬（約100萬)，這是10年的差距，每年差10萬左右。

這個金額，看你是想賺呢？還是安穩領息，畢竟，高股息在金融海嘯時的跌幅，通常會比市值型小不少，會讓你比較有機會度過低谷期。

3.高股息不只有0056，這幾年表現很好的幾檔，例如：00915，00918，00713，或是00878，00919，未來戰績都有可能勝過0056，所以，可以適當分配比例在市值與高股息，兩者並不衝突，讓自己在現金流與績效上，都能達到滿意的程度。

◎本文內容已獲 泰北哥聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 市值型 退休

延伸閱讀

選0056被動領息或0050自行賣股？ 達人：錢兩天入帳跟要等一個月誰比較好用

00929一路跌！他報酬率-11%盤算「3種操作」哀號是否該出場

猜00919這次預估配0.66元！ 存股哥「講降息說不過去」：年化殖利率沒大變化

「年底一定發達股」 他點名神達、順達、展達！網酸：不如買它

相關新聞

0056還0050…新手建議皆持有因跌30％以上通常抱不住！ 泰北哥：00915、00918、00713這幾年表現亮眼

沒經歷過的新手，會建議你分配比例（有市值型也有高股息)，因為跌超過-30%，通常會跑，我的經驗。

月投7千買006208+00713 全網「口徑一致」籲全投它

若是長期看好台股指數，被動投資就可選擇定期定額投資市值型ETF，如0050、006208等。有網友規劃每月投入7000元買股，標的包括006208、00713，比例大約為5:2，待領到00713的配息再投入006208。其他人直言，「那麼少錢買一檔006208就可以了」。

006208、0056、00878、00919…規劃被動收入！ 真星華三方案：有投資才能選擇提早退休

簡單講，有投資能力才有選擇提早退休的機會，0050、006208、0056、00878、00919、00713等ETF都有能力提供平均年報酬率6%成績，不管是退休前準備的被動收入，或是一次退休金的複利滾存，這幾個ETF都可以研究看看，瞭解哪個產品符合自己的需求。

00944「持股低重複性」高達8檔成分股獨有！ 專家：人氣不佳不等於沒競爭力

00944最近剛調整完成分股，一口氣換了24檔股票，不少網友希望我聊聊對這件事的看法？會不會有比重太高的疑慮？

他做多00919 看好配息破0.7元！網酸：沒填息配多少都沒用

下個月是00919今年最後一次除息，比起去年的漲幅今年相對「低調」。有網友推測，00919配息仍可維持0.7元以上，且能持續好幾季，因此他規劃「做多00919」。其他人則表示，「沒填息配多少都沒用」。

債券ETF吸金 規模再躍進

美國大選後的慶祝行情降溫，市場目光回歸基本面，加上市場也揣測川普政府將為國際經貿環境帶來影響，穩健收益型產品因而獲得投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。