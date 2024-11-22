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006208、0056、00878、00919…規劃被動收入！ 真星華三方案：有投資才能選擇提早退休

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

公務人員退撫基金-一次退休金投資複利 VS 屆齡退休領月退金

小真學姐（哈哈，又是我來演出）想知道退撫基金一次領退休金投資複利，是否能媲美屆齡退休月退休金，以薦任7職等年功俸6級退休為例，試著評估幾個方案（如圖）：

方案一

（綠線）53歲退休，年資25年，俸額43620元，一次領327萬1500元（43620*2*25*1.5=3271500）。

投資在平均年報酬率6%的標的，根據72法則，12年翻倍，65歲有約654萬（試算658萬2901元）。

65歲後繼續複利滾存，80歲累積資產金額1577萬6305元。

方案二

（紫線）65歲以前與方案一相同，65歲以後不再複利滾存，將每年獲利39萬4974元領出來花用，每月可用3萬2914元，80歲累積資產及領用金額共1250萬7511元。

方案三

（紅線）65歲退休，年資37年，退休所得替代率61%，月領天花板5萬3216元（43620*2*61%=53216），80歲累積領用金額1021萬7472元。

比較三個方案後，小真學姐覺得：

53歲退休領一次退休金，複利滾存到65歲有654萬，後續不管繼續複利滾存，或把每年平均年報酬率6%獲利領出來做生活費，90歲以前累積金額都高於65歲屆齡退休領的累積月退休金。

不過投資報酬率6%換算每月約3萬可用，比起月退休金5萬減少將近2萬元，如果有其他現金流補足缺口，例如退休前準備好的被動收入，就可以維持5萬元的生活品質。

簡單講，有投資能力才有選擇提早退休的機會，0050、006208、0056、00878、00919、00713等ETF都有能力提供平均年報酬率6%成績，不管是退休前準備的被動收入，或是一次退休金的複利滾存，這幾個ETF都可以研究看看，瞭解哪個產品符合自己的需求。

如果沒有投資能力，那只能工作到65歲退休領月退休金，選擇的機會較小。

一切都看個人的需求與選擇。

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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