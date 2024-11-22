00944「持股低重複性」高達8檔成分股獨有！ 專家：人氣不佳不等於沒競爭力

00944最近剛調整完成分股，一口氣換了24檔股票，不少網友希望我聊聊對這件事的看法？會不會有比重太高的疑慮？

眾所皆知，高股息ETF表彰的是一籃子高現金殖利率的股票，而殖利率是跟著股價動態調整的，例如股價漲高了，殖利率就下滑；跌深了，殖利率就上漲。

所以一檔高股息ETF一口氣換30%以上的成分股，其實是很稀鬆平常的事情。

至於00944這檔ETF，我從掛牌以來就不斷強調，它是今年在編製規則上最讓我耳目一新的商品，強勢股結合高股息，這是過去沒有過的組合，儘管目前還沒有感受到特別強勢！

但掛牌後第2次調整成分股，已經可以慢慢看出一些特別的地方了。首先目前50檔成分股裡面，有高達29檔在所有高息ETF內重複不超過3家。當中有8檔，甚至是所有高股息ETF當中「獨有」的成分股。

要知道，目前台股高股息ETF多達23檔，00944能在一眾高殖利率股票當中選出與眾不同的成分股，光是「持股低重複性」這項特質，我就認為它會是當前最特別的一檔，也會是「最百搭」。

到這裡一定有人好奇，到底是哪幾檔股票，其他高股息ETF都不會買？只有00944會買？列舉如下：

台燿-占比2.37% 順達-占比1.94% 大成-占比1.53% 榮運-占比0.97% 葡萄王-占比0.85% 廣宇-占比0.85% 王道-占比0.77% 東洋-占比0.63%

這些股票明年潛在殖利率大部分都在4%以上，其中，順達今天漲停板，台燿今天漲7%，可以說，這些低重複的個股，就是跟決定00944跟其他高股息ETF績效差距的關鍵。

很多人說，這檔沒人氣，交易量低迷，不適合投入。

我認為投資高股息ETF，受益人數只能說明編制規則受到多數人認可，沒人氣不代表沒競爭力。

我自己還是非常看好這檔高息ETF的後續表現，所以我從20張加碼到40張。

目前計畫跌1塊加碼20張，現在14.5，

跌到13.5我會有60張；

跌到12.5我會有80張；

到了11.5，我會有100張；

如果跌破10塊錢，

…

…

…

我會先投降！

另外這檔如果能跌破10塊錢，大盤可能要跌1萬點以上，所以不要杞人憂天啦！

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。