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00713奪10月高股息 ETF 月增第一 定期定額戶數突破10萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大ETF 00713績效、報酬風險比及波動度表現。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星(MorningStar)版本台灣大型股票型基金分類)
元大ETF 00713績效、報酬風險比及波動度表現。(資料來源：投信投顧公會基金績效評比晨星(MorningStar)版本台灣大型股票型基金分類)

反映高股息投資人對低波動的重視，元大台灣高息低波（00713）據證交所統計至10月底定期定額戶數突破10萬，並同步奪下高股息ETF月增第一，持續帶動存股趨勢從個股轉向ETF，並朝重視低波動風險控管方向前進。

00713擁高息低波投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，據申購買回清單揭露及集保結算所、證交所數據，今年以來至10月底199個交易日中，00713獲淨申購達157日，近8成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額517億元；投資人數增加59%，定期定額交易戶數增加47%，10月單月增加3,285戶，為高股息ETF第一。

元大台灣高息低波(00713)ETF研究團隊說明，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」，成分股篩選標準包括最近三年股利發放率、最近252日日報酬波動、最近一年現金股息殖利率、最近一季本益比等項目，在權重計算上並以最小化指數年化波動為目標進行配置，除追求成分股本身的高股息與股價低波動特色，同時盡可能降低整體成分股齊跌的可能性，控制淨波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計今年以來至10月底含息報酬率20.48%，近三年報酬風險比1.41（夏普值，SharpeRatio）持續為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信指出，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，更可以善用股息再投資擴大複利效果潛力，00713目前亦有「00713連結基金」提供不配息級別選擇。00713連結基金主要投資00713 ETF，以連結00713績效表現為目標，透過元大投信、基金平台、銀行等銷售機構，就能以申購共同基金的方式投資00713。

元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 高股息

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