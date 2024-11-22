台股高息ETF 不怕亂流

輝達（NVIDIA）第3季財報持續成長，但幅度未能令市場驚豔，拖累台股昨（21）日向下測試半年線支撐，連帶加權報酬指數近一周拉回0.7%，平均台股原型ETF下跌0.02%，不過，台股ETF前十強仍逆勢上漲0.8%，且占半數都是高股息ETF。

台股震盪，根據CMoney統計至21日，57檔原型台股ETF呈現漲跌互見，最強一檔是中信上櫃ESG 30上漲2.3%，主要是權值股受制於外資期現貨都偏空操作，上櫃股率先跌深反彈。

第二至六強都是高股息ETF，依序為群益台灣精選高息1.5%、永豐優息存股1.3%、國泰股利精選30漲1.07%、統一台灣高息動能1.05%、野村趨勢動能高息1.04%，顯示出股息有發揮抗震的力道。

台新臺灣IC設計、凱基台灣AI50也有超過1%的漲幅；兆豐龍頭等權重、元大MSCI金融也表現抗跌。

國泰投信表示，第4季台股回歸基本面，時序進入台股財報周，上市櫃企業陸續公布第3季財報，普遍表現超出預期，營收亮眼，後市仍看多，因此短線出現震盪都是補倉好時機。

國泰永續高股息經理人游日傑表示，台灣9月景氣燈號亮出代表熱絡的「黃紅燈」，且多數指標仍處於穩定至熱絡狀態，顯示結構相對健康，台股行情可樂觀期待。

另隨著基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40%及16%，從長線來看電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能族群有望持續支撐台股後市表現。

凱基投信台股研究團隊主管施政廷表示，美國大選由川普勝出，關稅議題短期可能影響半導體業投資氣氛，但台灣先進製程晶圓代工龍頭在先進製程及CoWoS封裝皆具有高度技術領先優勢，能夠將成本轉嫁於客戶，無須過於擔心獲利影響，短期政治雜音過後市場焦點將回歸基本面。

隨著台股即將進入股價傳統旺季，台灣9月領先指標仍呈現上升趨勢，顯示國內景氣持續成長，加上AI相關供應鏈長線趨勢加持，台股仍具實質獲利支撐。

不過，預期2025年企業獲利年增率趨緩，加上市場對美國新任總統政策影響觀望氣氛濃烈，短期盤勢震盪難免，低波動特性標的將相對更具表現空間，更能發揮漲時跟漲、跌勢抗跌作用。

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