債券ETF吸金 規模再躍進

美國大選後的慶祝行情降溫，市場目光回歸基本面，加上市場也揣測川普政府將為國際經貿環境帶來影響，穩健收益型產品因而獲得投資人青睞。其中，債券ETF自11月以來規模再增近734億元。

進一步搭配績效與成交量來看，11月以來績效與規模雙增，且成交熱絡、日均量逾萬張的債券ETF共計有八檔，上榜的包括群益ESG投等債20+、中信優息投資級債、國泰10Y+金融債、群益優選非投等債、凱基美國非投等債、元大投資級公司債、大華投等美債15Y+、元大AAA至A公司債。

群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，目前主要央行降息政策方向未變，寬鬆環境有利債市表現，加上國際政經局勢還有不確定性，投等債基於資產品質較佳，具防禦價值，可望吸引穩健資金配置，表現仍值留意。

凱基投信表示，受聯準會降息路徑不明影響，長天期公債波動較大；且今年公債投資人體驗不佳，在債券ETF種類上，具較高票息、較短天期或中天期投資級／非投資級債券ETF，受殖利率變動影響相對小，取代高息ETF躍投資首選機會高。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，歐美Q3財報穩健，非投等債違約率下滑，即便近期公債利率反彈，資金穩定流入已開發市場信用債，支撐信用利差保持相對穩定及區間低位，高息債資產仍具優勢。

統一ESG投等債15+經理人張美媛表示，川普2.0政策雖可能影響聯準會延緩降息步調，但市場預期，川普需要低利率達成提振製造業的目的，降息趨勢不會改變，整體經濟情勢對長天期、投等債ETF有利；統一ESG投等債15+追蹤指數具卡位長天期債券優勢。

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