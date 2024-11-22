月投7千買006208+00713 全網「口徑一致」籲全投它

若是長期看好台股指數，被動投資就可選擇定期定額投資市值型ETF，如0050、006208等。有網友規劃每月投入7000元買股，標的包括006208、00713，比例大約為5:2，待領到00713的配息再投入006208。其他人直言，「那麼少錢買一檔006208就可以了」。

台股21日收22,555.66點，下跌132.7點，三大法人僅投信買超，外資則是賣超263.52億元。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他規劃每月投入7000元買股，標的將選擇006208、00713，比例大約為5:2，領到00713的配息後會再投入買進006208，他好奇「請問建議換成006208+00733嗎？」

其他人留言「00733這次選股很爛，股價死在那邊不動很久了」、「99中小733真的好爛」、「中小什麼時候才能活起來啊」、「建議先等等，之後的甜甜價隨便你買」。

不少人建議他集中火力，留言「那麼少錢買一檔006208就可以了」、「真的欸，同意樓上，資金不多一檔006208就夠，投資金額拉高再考慮別檔，我有買00733，今年漲大型權值股沒輪到中小企，低點持續定期定額」、「我只建議全部006208」、「重點還是在持續買進，持堅不懈，我會只投入006208」、「7000而已不用分散」、「等你有7萬再來分配吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。