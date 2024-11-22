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他做多00919 看好配息破0.7元！網酸：沒填息配多少都沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919。台股示意圖（聯合報系資料庫）
網友討論00919。台股示意圖（聯合報系資料庫）

下個月是00919今年最後一次除息，比起去年的漲幅今年相對「低調」。有網友推測，00919配息仍可維持0.7元以上，且能持續好幾季，因此他規劃「做多00919」。其他人則表示，「沒填息配多少都沒用」。

00919每季大約是配到2.6%-2.8%左右，以目前的股價23.48來看，本季配到0.66應該是比較合理的數字，年化殖利率依然可以維持在11%上下。

一名網友PTT發文表示，00919在11/20盤後淨值23.34元、收盤價23.48元，微幅溢價0.14%，係因長榮規模成長速度驚人，當日00919收益平準金1.76元，以此試算12月仍有機會配到0.72 元，「照平準金看的話，配0.72元是沒問題的，扣掉0.72元就還剩下1.04元，如果再算上資本損益平準金，00919還能持平0.7元或以上好幾季吧，配息公告月初來出來，拜託保持0.72吧」。

其他人留言「沒填息配多少都沒用」、「可以配出0.73吧」、「我今早掐指一算0.72沒錯」、「不管配多少現在先買就對了」、「一直想知道到底誰帶起算配息歪風的，除非買到溢價，最後還不是跟淨值在走，淨值來源就成分股」、「高息ETF即將全面炸裂」、「現在人沒高股息就不會玩股票了吧」。

還有人說「想賣但找不到好價格賣，只好繼續領股息」、「放心，我們的人會把長榮買到破500」、「別問問了就會慌，有閒錢買就對了，沒錢就等配息，配完息再繼續買」、「垃圾中的垃圾」、「沒資本得利的就是垃圾」、「月配息根本是毒瘤，成份股沒配息，錢從哪來？要賣股配價差，又因為月配導致很難操作，折衷點季配才是王道」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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