00929一路跌！他報酬率-11%盤算「3種操作」哀號是否該出場

00929復華台灣科技優息ETF股價自今年6月一路下跌，從21.5元至17.88元，引發不少投資人擔心。有網友在Dcard以「00929該走了嗎？」為題發文，指出股價不斷下滑，不曉得是否該出場，所以請教大家的看法，希望幫他解惑一下。

原po表示他手中持有00929總共13張，均價成本為20.22元，當初是因為看好它高配息所以才買入，但最近幾個月，波動由正到負，配息也逐漸降低，股價也是。

他算一算，自己的投入成本為26萬，目前報酬率-11%，負3萬塊，眼看著00929股價越來越低，讓他非常擔心。他也列出了目前心中的三種想法，想問看看哪一種操作會比較適當。

第一種： 持續買進壓低均價（要大量本金） 第二種： 賣掉一部分轉買市值型股票或季配型股票 第三種： 把00929全部賣掉出清，然後改成買一半市值型一半季配型，這輩子就保持不動

原po還補充，後面兩種做法的缺點是，如果後續00929股價回升或配息回升，也沒辦法享受到。此外，他說曾看過有人的論點認為存ETF不要去看損益，但最近短短幾個月到了一年低點，難免讓人有些許擔心。

貼文底下有人留言安慰原po「00929以電子科技股為主，具有高波動性，配息策略會因市場狀況調整，市場震盪時配息變少是很正常的」、「若想要低波動的穩定配息應該要去買00713或00915這類ETF才對」、「要賺價差就去買006208、0050、00757」、「若不缺錢也有穩定工作收入就先放著，等明年電子股除息旺季就會再配更多了」。

其他人也樂觀以對表示「高股息ETF年化配息率5.6%都算正常的，現在只是回到正常配息金額而已，一堆人胃口被養大了，看哪配高就換哪檔，往往容易因小失大」、「我是選擇加碼，畢竟有一天還是會回來的」、「續抱，再加碼」、「買個ETF放不到一年就在怕，不如把錢丟高利活存」、「91張路過，最近跌我再加碼買進，希望可以到120張」、「我30張，目前含息-6%左右，真的哭哭，只能等了，今年電子比較差，真的無解」。

值得注意的是，也有人提醒原po不能只看殖利率，因為00929的成分股沒漲哪來的配息，「被一大堆投資網紅鼓吹買929，今年這種牛市都能配到0.11，熊市來臨可能就不配息或更低」、「快逃，台灣史上第一支領息領到最後連成本都回不來的高股息ETF，逃越慢虧越多，抓逃最慢的那個人，希望不是你」、「如果同類型中它真的表現比較差，那就是它的問題，但如果是同類型表現都不好，那可能只是產業風水輪流轉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。