選0056被動領息或0050自行賣股？ 達人：錢兩天入帳跟要等一個月誰比較好用

看到一段文字，在探討說明0050和0056優劣的時候，順便教大家會計學。

講到資產負債表和現金流量表不同，說有的公司明明賺錢，資產大過負債，照樣會因為周轉不靈而倒閉。

因為可能賺的錢還沒入帳，要付的錢付不出來。所以「報酬率高」卻「活不下去」。

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但這個例子跟0050 0056以及 配息賣股的比較有啥關係？你有看過有公司手上拿了一堆賺錢的上市股票還沒賣掉，然後因此周轉不靈倒閉的嗎？

當然不可能啊，因為上市公司股票（或上市的ETF）今天賣掉之後只要兩天就能拿到錢，相比之下，配息的錢要等一個月才入帳，公司還比較有可能因為這一個月而周轉不靈的。

對於一個真的急需用錢的人或公司來說，當然是能兩天入帳的錢比較好用，而且應該希望最好都不要剛好遇到除息。

把自己能決定要多少就賣多少，2天就能變現金流的東西視之洪水猛獸，反而把自己不能決定有多少，還要等一個月才能入帳的東西當成寶，這就是支持高股息的投資人常見的迷思之一。

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