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大盤今年漲逾4700點…還在空手？情定市值型ETF 00922小資族累積張數更有感

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

藝人納豆跟小12歲的女友依依交往8年，期間納豆曾腦出血中風，依依不離不棄，一路陪納豆走過難關，日前傳出喜訊，納豆在沖繩的沙灘上求婚成功啦！感情如意讓各界好羨慕，荷包也要很得意，就有投資達人建議，民眾可以情定市值型ETF，跟隨大盤穩定成長，一樣能陪你的錢包度過難關，例如國泰台灣領袖50（00922）一張兩萬初就能入手，相較其他傳統市值型ETF一張動輒十萬，小資族直接買進一張00922也不會有負擔，累積存股張數更有感。

今年以來台股加權指數上漲超過4700點，漲勢猛烈，連帶讓市值型ETF股價起飛，觀察近一年報酬表現，新一代的00922狂飆超過4成，表現佳，近一周（11/14-11/20）成交均量破萬張，最新規模來到191億，同樣是小資價的群益台ESG低碳50（00923）、富邦公司治理（00692）年報酬也不錯，投資人可看準趨勢搶進布局市值型ETF。

ETF達人點出，00922重視風險分散，金融保險、半導體、電腦周邊設備族群權重各佔約2成，投資人持有標的，不怕市場發生產業輪動，造成股價產生巨大震盪，同時又緊跟現在及未來的投資趨勢，投資人抱緊00922，就是抱緊現在最夯的半導體跟AI類股，同時又有穩健的金融股作打底，適合股民們長期持有，最新價格約21元，相較今年最高點的23元便宜許多，可以趁11月台股震盪整理時逢低布局。

進一步觀察市場，中國國際半導體博覽會上有專家點出，全球半導體市場規模，在過去35年已經成長將近20倍，年均成長率達9%，2030年可望成長到1兆美元，年均複合成長率達8%；此外，根據Yole 數據指出，今年全球封測市場規模年增率約有5%到899億美元，2026年全球封測市場規模有望達961億美元，半導體市場長現有極大的發展空間，AI助攻下成長可觀，許多人已透過00922準備要搭這波上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00692富邦公司治理 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 大盤 市值型

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