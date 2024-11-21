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幫小一兒子存股00878、00713！理財達人「不是市值型不好」：更重視風險

聯合新聞網／ 存股RPG
存股標的要選高股息或市值型，端看投資人更重視的需求是什麼。台股示意圖／聯合報系資料照
存股標的要選高股息或市值型，端看投資人更重視的需求是什麼。台股示意圖／聯合報系資料照

值得慶祝的一天！從2022年起，小一的兒子與我們一起執行存股計畫，從最一開始的00878存滿兩張後，至今年2月開始轉存00713。小小的初心者騎士00713滿一張誕生啦！

很多人提倡幫孩子存市值型效率更好，我贊成也不會反駁，但比起報酬，我們更重視風險控管。

所以穩穩慢慢的成長，不會讓我們一天到晚擔心的標的，比較適合我們。

我們幫小孩存股的無痛執行方式：藉著出生至今每年壓歲錢+每月父母存股贊助金2000元+小豬撲滿的零錢+股息再投入+偶爾假日陪阿嬤擺攤賺小零用錢。

雖然才剛踏入冒險的旅途，還涉世未深缺乏經驗，相信在持續不斷的努力及陪伴之下，初心者也能茁壯成能保衛家園的勇猛騎士。

我告訴自己的兒子，我們都要靠著每天做好自己該做的事情讓生活變成我們想要的樣子，財富不會從天上掉下來，但我們可以慢慢變有錢！爸媽努力工作賺錢養家、你負責認真上課回來可以教我們，下課的時候要盡情快樂的玩！開心快樂的長大比學校考第幾名還來得重要。

平常投資時就跟孩子一起分享，用玩遊戲或說故事這種淺顯易懂的方式讓他了解存股的原理和好處。

平時上市場或大賣場時更是最棒的兒童財務概念教學時間，東西該不該買？划不划算？孩子只要會好奇不斷的主動發問，就表示這方法應該沒錯了！

投資的日子還很長遠，父母的角色不只是給予，而是親子都能夠一起經歷，一起面對困難，一起成長蛻變的偉大旅程！

◎本文內容已獲存股RPG授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 存股 市值型 高股息

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