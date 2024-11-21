麥當勞平均漲幅2.4％…距上次調整隔不到一年！ 存股哥：不投資通膨會讓你日子很難過

叭啦叭叭叭！麥當勞公告自11/20起調漲部分產品價格，平均漲幅達2.4%，關於麥當勞漲價我去年12/15也寫過一篇文，有興趣可以往前翻閱。

其實本次漲幅相隔不到一年只有11個月，也許明年變成10月調漲？雖然嚴格說也是一年一漲，但其實調漲的間隔變短，至於明年會不會真的10月調漲，到時再看看嘍。

回顧去年的文章，麥當勞當時漲幅也是1%-3%，差不多就是跟著通膨平均每年約2%在走，如果你沒有投資理財，那日子可能會真的越來越難過，什麼都漲就是你的薪水沒漲。

因為滿街都是通膨過後的食物跟日用品，這些消費也許佔了大多數的支出，更要命的是連優質資產也不斷在通膨，股票、黃金、房產、比特幣，你必須付出更昂貴的代價，才能擁有這一切。

但存股人不同，去年的文章寫到高股息當時的年化殖利率約6%-8%，過了一年變成8%-10%，除了股價之外連股息也一起通膨了，這代表什麼？代表你的實質購買力根本不會被通膨影響。 如果你跟我一樣滿手借貸在存股，甚至還會覺得物價越來越便宜，一份大麥克套餐貴了2.4%，但你有8%-10%的月月配股息現金流，這點通膨幅度在存股人眼中只有被無情碾壓的部分。

所以我常說，一直說服其他人來存股，他們100%不會相信你，還會潑你冷水說你在騙，很多老鐵都跟我說他們有這樣的經驗，自己活出存股人該有的樣子才更有說服力。

當別人正為通膨發愁時，你每個月都在領股息而且越領越多，過得怡然自得還順便實現麥當勞自由，拿股息出國玩還可以每年買新iPhone，自然而然身邊就會有人問你「你是怎麼做到的」？

記得下次有人這樣問你時，跟他說靠存股你也做得到。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。