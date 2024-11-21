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高股息績效糟、3戰犯拖垮！股添樂：長榮、漢唐、凱基金...看好10檔績優股

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
台積電今年大漲76%，帶動台股整走揚。股市示意圖／中央社
台積電今年大漲76%，帶動台股整走揚。股市示意圖／中央社

為什麼今年下半年以來，高股息ETF的聲量越發低迷？是什麼情況造成的？

圖表中可看出，今年大盤漲了29.85%，但高股息ETF的漲幅都輸給大盤不少，甚至是遠遠落後。

理由可以分為兩部分，一是部分資金轉入債券，二是因為今年台股大盤很明顯是「拉積盤」。

今年台積電大漲76%，但上市前50大城分股平均只漲了13%；將區間再拉大至50-150名，平均漲幅僅12%。而沒有將台積電納入成分股的高股息ETF，相較之下績效自然就顯得糟糕了。

然而若是單看排名50-150的股票漲幅，平均也有12%，有些高股息ETF，例如：00915、00918、00713大幅超過平均值，但也有一些標的是遠遠落後此績效，為何會如此？

原因出在其成分股選股中，有部分股票跌幅超過預期，這之中特別有3檔股票可以討論。

一、世界（5347）

以往的紀錄中，世界的配息紀錄都很不錯，但自9月份以來，股價跌幅近3成。

而不少ETF都持有這隻標的，像是00946、00919、00934、00929、00878、00940。

二、聯電（2303）

自9月份以來，跌幅18%，雖然跌幅不到非常大，但拉出技術圖看卻發現，股價卻是一路破低。

高股息中，00919、00946、00927、00915、00934、00940、00918都持有聯電。

三、可成（2474）

近年熱門的高股息概念股可成，10月下旬以來跌掉17%，00713、00918、00900、00878、00929都持有這檔標的。

結論＆推測

從上述可知，若是今年高股息ETF績效不錯，代表選股有選到今年的強勢股，例如00915就有鴻海，所以表現亮眼。

而低於平均的ETF，恐怕就是因為挑到了今年走勢相對疲軟的個股作為成分股，連帶拖累整體績效。

其實一檔高股息ETF的漲跌，與投信、名稱可說是毫無關係，最主要的影響因素還是在於「成分股」到底買了什麼？

ETF最大的優勢就是「汰弱換強」，特別是年底是換股旺季，相信換完成分股後的局勢又將不同。

目前市場上「航運股」的殖利率非常不錯，因此可以大膽預測，接下來一些航運股，極有可能被納入高股息ETF的選股當中。

長榮(2603)、慧洋-KY(2637)、陽明(2609)、群益證(6005)、新普(6121)、亞翔(6139)、裕民(2606)、長榮航(2618)、漢唐(2404)、國建(2501)、華航(2610)、凱基金(2883)，是目前很有機會陸續被納入成分股的10檔「高殖利率概念股」標的。

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 00940元大臺灣價值高息 2330台積電

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