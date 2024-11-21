川普上台通膨將大起？其實他骨子裡愛降息！ 股魚：投資00959B把握第二次機會

川普上台 = 通膨大起 = 再度升息？

這是目前主流的論述方式，但我今天偏偏給你來一個不一樣的觀點，理由很簡單「川普骨子裡愛降息」。

以2019年來看川普對鮑爾的態度：

鮑爾不降息，川普一直罵他 鮑爾開始降息，川普愛他了 鮑爾降息四碼時，川普更愛他了

簡單來說，川普並不喜歡升息，反而是降息的支持者；在政策面上，市場主流討論都只集中看「稅務」問題，忽略像是房屋、能源、大宗物資的政策，稅務政策有引發通膨疑慮，但其他政策卻是引導通膨下降。

所以川普上台一定會引發通膨？我個人倒沒這麼悲觀，等他上台看實際政策再說，不要忘記政治人物...當家前、當家後。（作法會有調整）

而債券市場有傳出「債券衛士」的問題，這問題可能會導致10年期公債殖利率重返5%，很多人感到恐慌！

但我覺得很疑問，2023.10月出現5%時，很多人說錯過了債券市場最佳的投資機會，現在5%可能又要再來一次，卻是改口說，債券市場要崩盤了？一樣的5%，卻有不一樣的結論。

是市場變了？還是投資人的心態變了呢？從數據上來看，5％的10年期公債殖利率，可是近10年的高點位置（等於債券價格便宜），要不要把握就看你自己對債券的認知是否正確？

那當然也可以投資類似大華投等美債15Y+（00959B）這樣的產品，不僅是月配息、也篩選殖利率前10%的債券來持有，使得整體的票息率高達6.6%的水準。

近二次的年化配息率分別為6.6%、6.3%，而且又是特殊的月底配息，這使得配息時間的玩法又更加多元了！

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