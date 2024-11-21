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猜00919這次預估配0.66元！ 存股哥「講降息說不過去」：年化殖利率沒大變化
＊原文發文時間為11月20日
下個月是00919今年最後一次除息，比起去年的漲幅今年相對「低調」，許多，但好在每季年化殖利率也都能維持11%左右，我覺得也算是很不錯的一年。
00919每季大約是配到2.6%-2.8%左右，以目前的股價23.48來看，本季配到0.66應該是比較合理的數字，年化殖利率依然可以維持在11%上下。
假設如預期配出0.66，雖然看起來可能會配得比上一季少，但其實年化殖利並沒有太大的改變，要說「降息」其實說不過去。看股價的話00919從2年前上市以來的現在也漲了8.56（57.37%），總得來說還是非常優秀的高股息。
目前00919收益平準金1.42、資本平準金6.92，可配息量還是相當充沛，但依據大盤走勢還有股價漲幅調整配息本來就是很合理的事，因為一兩季配息下降就擔心得要死，那真的大可不必。
季配、月配高股息本來就是將一整年度的配息分散在每季、每月中，股息會有高低起伏再正常不過，我認為應該將年度的股息增幅、殖利率與往年比較，再去判斷有無衰退或成長才準確。
高股息的配息頻繁，大家很容易只單看過去一兩季，就定論它有無衰退，這樣看其實很容易失真，因為就算給你大暴配每季都3%以上，如果本身部位累積不夠、現金流打不出來，那配3%的威力也不強。
本大利小利不小，殖利率固然重要，但存股長投是一段長期的累積過程，與其一直吵的說一兩季股息衰退，我覺得倒不如專心累積持股部位要更實際一點。
◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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