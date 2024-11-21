ETF填不填息只是假議題而已！ 專家：00919、00929、0056、00878優質與否是看成分股表現

00929在11月19日當天，順著台股大漲300多點的便車，跟著上演了「一日填息」的好戲（填息：股價回到除息前的價格），終於讓長期持有、參加配息、卻眼睜睜看著股價一直採底的00929投資人一怨氣，只可惜隔天（20日）00929的股價又來個「開高走低」的走勢。

不過，投資人別氣餒，00929近日這樣的填息、又吐回去一點息的走勢，足夠讓我們認真的思考配息型ETF「填息」的意義、以及我們應該有的正確觀念，不然「ETF填不填息」就是一個假議題而已。

首先，直接切入正題：什麼才是填息？

我國的證券交易法裡，從來都沒有一條條文規定：除息後經過了「？天」，既謂之填息。

由此可知，一天就填息和100天、一年才填息的ETF（或個股），都叫做「填息」，該給你的配息金額，可是一毛錢都不會省給你的！所以投資人就別再拘泥於：除了息之後，究竟是幾天之後才要給我填息？

其次，假設每季都配息0.55元的00878一連10季都沒有填息、股價已經從22元除息到只剩16.5元，請問：此時16.5元的00878不值得你逢低買進嗎？

同樣的例子也適用在00919、00929、0056等優質的ETF身上。至於這支ETF優不優質？還是得看基金的成份股表現為何。

再者，我當然知道很多投資人在意ETF「有沒有快速填息？」，原因是想：「填了息，才感覺有真正賺到了這次的配息。」，不然就只是左手的錢換到右手。但是實際上，你不能光憑感覺，因為填了息的股價也可能在隔天、或隔週就又跌了回去，所以你必須要「賣出填了息的ETF」，才算是真正填息的錢落入口袋。

但這是短線投資的人才會做的事，買高配息ETF的投資人大部份都是準備要長期投資、定期定額買下去、長久領固定配息的，不想再像以前那樣常常買進、賣出的舊有投資方式，所以不填息又如何？填了息也不會賣掉，那就不太需要再管這支ETF填不填息啦！

最後，配息型ETF會不會有填息的行情？主要的因素不是看這支ETF的規模、人氣多寡，也不是依據配息金額的多少而定，而是要看當時台股的多空氣勢、以及最重要的：「ETF成份股」的股價表現而定，因為ETF的股價都會是貼著它的淨值上下波動，淨值的漲跌走勢則是由ETF的成份股股價漲跌所決定的。

舉例來說，假設有一支基金規模超級大的ETF-A每個月配息0.05元，但成份股大多是漲不太動的股票；假設另一支基金人氣衰退的ETF-B每個月配息0.1元，但成份股大多是有漲的股票，那麼A、B哪一支ETF比較會填息呢？聰明的就懂！

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