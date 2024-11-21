夫妻一起存到100張00878！存股達人：減少吸收「資訊」、著重選股邏輯就好

「達成目標啦！我們終於成功啦！」那時我拉著老婆的手，兩個人開心的跳上跳下。那種快樂就像運動會跑贏大隊接力的小學生一樣，直接又純粹。

我們這種小白小資族夫妻竟然能把00878給存滿100張。

到現在還難以忘懷第一個目標達成的喜悅和不真實感。為什麼難以忘懷呢？因為還沒執行時覺得「難」、覺得「怎麼可能」。

縱使對許多人來說，100張00878真的不是什麼大數字，更不是什麼困難事。

以往在網路上看到某某達人，一年動輒百萬的股息收入，或是手上隨便就100張起跳，200、300、數百甚至上千張的股票，都覺得這種數字也太鬼扯了吧！

但也想像著，如果真能達成這種成績，那不就意味著我們有機會可以離開現在這種爛職場？能把時間留給自己和重要的人？能讓選擇權回到自己的手上？

我們有權力可以選擇！而且一直都有！

其實在達標的過程，我想不出什麼很痛苦或刻骨銘心的特殊事件，或是能感動到讓人一把鼻涕一把眼淚的勵志雞湯.......反而是平平淡淡而堅定的。

夫妻兩個先確認目標「我們都想這樣」後，討論好共識！並且執行「先扣除固定投資金額，再以剩餘資金安排開銷」。

將手頭上一筆閒置的儲蓄一次投入20張00878後(平時養成儲蓄習慣很重要)，就接著執行每月定期定額及股息再投入。

我覺得會成功的關鍵或許在「順序」，每個月都有固定的投入金額，加上回來的股息金額逐漸變大，時間一長股息就會逐漸追過每個月固定主動投入的金額！而這也是會越存越輕鬆的關鍵！

除了帳面損益以外，我覺得小資族或存股初心者更該重視的是自己在過程中的心情及心理狀態，一件事讓我們做起來有沒有負擔？愉不愉快輕不輕鬆？成就感是否與付出成合理的比例？在一切都舒服的情況下，長程的旅途才走得下去。

相信我們兩個都月領只有3萬多的小夫妻都辦到了，你們一定也可以！而且故事一定絕對比我們精彩！

對了！還有最重要的一點：確認了執行目標後，盡量少看令你困惑的爭論和過多不必要的資訊。

什麼都想要或是又出現更好的就想要跳來跳去，看誰好就買誰，這點很容易會造成俗話說的「抓龜走鱉」，畢竟產業是會輪動的，而以ETF來說會左右此現象的就是該ETF本身的「選股邏輯」。

所以與其蒐集過多的雜訊，不如仔仔細細的把投資目標的選股邏輯跟持有的成分股好好了解，反而會更有效喔！

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