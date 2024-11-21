00922主力存00878為輔…市值成長與股息收益並重！茉園：目標小孩20歲有第一桶金

＊原文發文時間為11月20日

存股小筆

存股好幾年了，從最初的金融股，到ETF，到美股，經歷了這些年，有一些不同的體會，想要改變了。

我個人的存股規畫已經漸漸地轉到以美股為主，定期定額美股ETF已經三年了，美股的資產也穩定的上升中。為了加速美股資產的累積，最近開始加碼每月的美股存股金額。

而台股呢？我個人已經沒有想再增加了，因為大概已經到了我覺得可以的量了。接下來的階段是幫孩子存股，目標是希望能達成兩個孩子在滿20歲成年時，有一桶金的股票與ETF資產。

今天撥空下單再送孩子們一人一張00922，是這個月第二次了，這支ETF已經是孩子們最主力的存股，除此之外，並輔以00878，讓市值成長與股息收益並重，我想這應該是能很放心的選擇了。

預計再十年會退休，到時的退休金加上存股的股息，應該是可以讓我過還不錯的生活了，畢竟我物欲不算高，平實的生活就夠囉！

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