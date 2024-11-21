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00922主力存00878為輔…市值成長與股息收益並重！茉園：目標小孩20歲有第一桶金
＊原文發文時間為11月20日
存股小筆
存股好幾年了，從最初的金融股，到ETF，到美股，經歷了這些年，有一些不同的體會，想要改變了。
我個人的存股規畫已經漸漸地轉到以美股為主，定期定額美股ETF已經三年了，美股的資產也穩定的上升中。為了加速美股資產的累積，最近開始加碼每月的美股存股金額。
而台股呢？我個人已經沒有想再增加了，因為大概已經到了我覺得可以的量了。接下來的階段是幫孩子存股，目標是希望能達成兩個孩子在滿20歲成年時，有一桶金的股票與ETF資產。
今天撥空下單再送孩子們一人一張00922，是這個月第二次了，這支ETF已經是孩子們最主力的存股，除此之外，並輔以00878，讓市值成長與股息收益並重，我想這應該是能很放心的選擇了。
預計再十年會退休，到時的退休金加上存股的股息，應該是可以讓我過還不錯的生活了，畢竟我物欲不算高，平實的生活就夠囉！
另外，為了避免此粉專消失，歡迎追蹤我的備用粉專喔！
◎本文內容已獲 茉園生活隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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