00933B、00937B還能買…關鍵「布局價格」曝光！ 小童：00679B現在就值得考慮再進場

許多的債券ETF都如我前幾週分享的開始反彈，其中我不斷強調的國泰10Y+金融債（00933B）、群益ESG投等債20+（00937B），更是直接跟你預告關鍵的加碼點在哪裡，而這波你把握了嗎？如果錯過或是還想加碼的朋友，哪邊的位置會是下一個值得留意的地方呢？

先快速的回顧怎麼分析00933B跟00937B合理的加碼點在哪裡的...

00933B在10月17日這張K線圖的時候，當時因價格還有點偏尷尬偏高，但如果目的是單純想要領配息的話，因殖利率算優異，可以繼續買沒關係；但是更在意價差的朋友，會建議可以等待拉回再來布局。

要拉回到哪裡？透過支撐壓力或成交量分佈圖找到最適合進場點，當時就是直接跟你分享16.7元左右，會是我們非常值得關注的關鍵區域；因為這邊不只是橫向的支撐區，也是成交量最密集的籌碼換手區。

價格若有來，就會是可以大比例布局的時機，那後續也如期在影片的前後抵達，抵達之後果然向上反彈！

00937B也一樣，當時我說價格在高檔，拉回到關鍵區域再來買會比較合理比較安全，過去分享債券的影片中不斷強調：「十月不太可能會直接反彈，更多時候會選擇等待利率的靠攏；恐震盪到11月12月下次降息，才有可能會出方向。」

目前也不斷的正在驗證當中，哪時說00937B頃向等待拉回到15.85元再來觀察，也是如期抵達之後，後續就向上開始反彈，那這部份也都是在我前幾週分享過的內容，有興趣的朋友都可以回去複習觀看！

現在還可以買嗎？哪邊可以加碼？

1.領息族或存股族

老話一句：可以繼續買！甚至使用提過非常多次的均線搭配乖離率都可以，因為重點是在於領息，那以目前市價去推算平均年化殖利率，其實也都還算非常不錯穩定有個6%上下；尤其再加上降息趨勢，那就真的不用擔心。

2.在意價差

再回到Ｋ線圖的部份

首先00933B我認為，基本上價格如果還處在16.5至17元之間的話，那都可以尋找轉勢來做布局。

原因第一個，目前價格還沒有離最一開始規劃的16.5元太遠，再來第二個其實上漲的過程中右方，也還是能看到有很多密集的價位成交，因此不免俗勢必還是有可能會再遇到一些震盪，最理想的位置當然是期望價格可以拉回到紅線，走出小格局的特殊型態那我們再來布局！

00937B規劃上大同小異，如果15.85元沒有把握到，目前會建議等待拉回到16元那再來考慮。

當然並不是說現在完全不能買！目標是為了領債息或是領息為主價差為輔，那不論在哪邊買或等待拉回到關鍵區域買都沒問題，這邊分享比較詳細的價位是給真的在意價格，甚至只想專注在價差的投資人看的，因此16元的關鍵區域是我認為現階段第二個可以思考也比較安全的加碼點！

那最後是我自己持有但不考慮再加碼的元大美債20年（00679B），基本上目前是已經回到關鍵區域然後打出轉勢確立了，如果現在想要加碼債券或是對於長天期債券ETF真的有配置需求的話，那老實說現在確實是一個值得考慮的布局時機。

那為什麼自己也持有，卻不再加碼了呢？

因為現階段我已經不需要再配置太多的債券來防守了，很多的部位都已經照著在8/2那時候分享賣債轉股的影片來調節部位，現在債券就真的剩不多大約只剩當時資金2成左右，其他很多已經在8月那時候抄底進場，也包括了這陣子漲非常兇的加密貨幣。

目前我的重點本來就會將時間跟資金專注在持有的進攻部位，而債券的話因為降息這個趨勢應該還會持續一段時間，這段時間也會跟大家一起抱到趨勢結束！

結論

同樣債券自己是持續看好，且目前位置老實說非常棒，唯一要注意的地方是問自己真還需要布局債券嗎？債券對自身意義又是什麼？這都是我們在進場之前要思考清楚的。

是需要穩定的現金流，或是你正在做有計劃性的套利交易，甚至你就是比較保守的投資人？或許債券對於你來說就真的是需要或必要的投資工具！

但如果今天你就真的只是單純想要爆炸性的投資績效，那我會覺得會不會其實股票、期貨、選擇權...等等投資工具會更適合你？這都是在進場前要先思考清楚的。

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