0050股價一直漲…所以0056配息也同樣持續成長？邏輯投資：若哪檔能給承諾我會買爆

友善提醒

高股息ETF配發現金股利從來都沒有保證過每年會一直增加，如果有哪一檔高股息ETF願意給出承諾，請告訴我，我會買爆，然後開一個新粉專叫作「幸福存股」！

為什麼會做這個提醒？

因為在某篇文章的留言看到有人說，0050股價會一直漲，你不知道0056配發現金股利也會一直成長嗎？

實際上這只要查一下「股利政策」就知道了，0056當年度配發現金股利比前一年少的狀況並不少見，例如明年很有可能就會發生，望週知。

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