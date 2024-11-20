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0050台積電（2330）比例太重？專家建議「搭0051」：適合為小孩存股、小資族

聯合新聞網／ 綜合報導
0050+0051是不錯的市值型ETF搭配組合。台股示意圖／聯合報系資料照
0050+0051是不錯的市值型ETF搭配組合。台股示意圖／聯合報系資料照

今年以來台積電、鴻海等大型權值股領漲，據臺灣證券交易所資料，臺灣50指數將創發布以來，單年報酬率領先大盤幅度最大年度。

元大投信指出，臺灣50指數主要權重集中在半導體、金融股，兩者今年以來都有相當漲幅，在大漲後就資金輪動角度，可適時關注產業相對分散，且受惠AI趨勢電子零組件比重較高的元大臺灣中型100（0051），與0050搭配布局。

元大中型100（0051）ETF研究團隊指出，臺灣中型100指數選取臺灣50指數成分股外，市值（公眾流通量調整前）最大的前100家臺灣上市公司作為成分股，反映具成長潛力之中型企業績效。

相對於臺灣50指數高度集中在半導體與金融股，兩大產業合計占比逾7成，臺灣中型100指數則是以高度受惠AI趨勢的電子零組件、電腦及週邊設備占有一定比重，在年化報酬率與年化波動度表現上具有不同特色。

據臺灣證券交易所至11月19日資料，統計近5年臺灣50指數（含息）年化報酬率19.9%、年化波動度21.3%，而臺灣中型100指數（含息）年化報酬率22.5%、年化波動度18.9%，顯示台股大盤挑戰新高走勢中，上市中型股的報酬風險比表現相較大型權值股，具有一定搭配優勢。

今年以來至11月19日，臺灣50指數在台積電占比逾半帶動下，含息總報酬45.7%，遠超臺灣中型100指數的8.0%，而臺灣中型100指數成分股市值與臺灣50指數合計已涵蓋86%的大盤，可有效參與主要權值股外的成長潛力。

面對臺灣50指數持續挑戰新高，臺灣中型100指數等市值型指數未來可望跟進表現。

據彭博資訊，臺灣中型100指數近期在2021年、2023年漲幅分別達44.2%、51.9%，均接近當年度臺灣50指數的兩倍，充分反映資金輪動行情。

元大投信提醒，ETF淨值能否長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息ETF所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型ETF追求資本利得潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0051元大中型100 AI ETF 半導體 台積電 權值股

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