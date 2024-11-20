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00909狂飆、漲幅甚至超過正2！川普上台、幣圈狂歡 專家提醒：注意出金合法性

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著川普重回白宮，加密貨幣迎來一波勁揚。示意圖／路透社
隨著川普重回白宮，加密貨幣迎來一波勁揚。示意圖／路透社

睽違四年川普重回白宮，這讓幣圈的朋友們開心了，因為川普向來支持加密貨幣，觀察美國比特幣ETF周二(11/19)盤勢，iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)上漲1.09%、Bitwise Bitcoin ETF(BITB)漲幅達1.1%、ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARKB)上漲1.02%、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)也勁揚1.04%。

這波熱潮同樣燒到相關供應鏈，持有加密貨幣相關供應鏈的台灣ETF國泰數位支付服務(00909)連帶受惠，近來漲勢、成交量繳出好成績。

近一步剖析各項數據，00909的年報酬率、季報酬率、月報酬率，分別以97.44%、29.76%以及16.57%，奪下全台ETF報酬三冠王，表現更勝台灣掛牌的正2槓桿型ETF。

00909今年以來價格從22.43元，飆漲到34元水位，今天(20日)盤中更觸及34.81元，單日盤中漲幅已達2.87%，讓網友看了直呼，根本是ETF界的最狂飆股！

ETF達人點出，00909的成分股近6成與加密貨幣直接相關，包括挖礦公司、交易所，以及半導體設備，如第一大成分股微策略，占比達9.27%，即是全球持有最多比特幣的上市企業。

此外，成分股也包含加密資產投資平台Robinhood羅賓漢、最大比特幣挖礦公司之一MARATHON、美國最大加密貨幣交易所(Coinbase)，和加密貨幣走勢息息相關，近一周受到題材發酵影響，近一周(11/13-11/19)成交均量突破3800張，在幣圈討論度也很熱絡。

市場專家進一步點出，川普在當選感言中提到現在將是美國的「黃金時代」，在政策上會帶來重大改變，而川普盟友懷俄明州共和黨參議員盧米斯，計畫在明年新國會就任後，推動出售部分聯準會黃金儲蓄，並建立100萬枚比特幣戰略儲備，這個舉動獲得川普支持，且川普在選前就曾表態，支持將比特幣納入戰略儲備，皆有利支撐比特幣多頭行情。

不過投資達人坦言，普遍來說多數投資人還是會擔心，加密貨幣的安全性及合法性，建議對加密貨幣有興趣的投資人，可以選擇有法人機構把關的ETF，安全性更加，也不會錯過這波行情。

只是仍要再三提醒，投資加密貨幣存在一定風險，投資前一定要先衡量自己的財務及抗風險能力，量力而為。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 加密貨幣 川普 比特幣

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