美債ETF有人氣 國泰00687B期貨11月新上架

美國聯準會自今(2024)年9月起進入降息循環，市場對債券ETF的需求也隨之攀升，長天期美債更成投資焦點。國泰20年美債(00687B)規模突破新台幣2,588億元，成為今年規模增長最多的美債ETF，基金已追加募集17次。臺灣期貨交易所也注意到此熱潮，於11月宣布推出國泰20年美債(00687B)ETF期貨，為投資人提供更多避險及策略性交易選項。

國泰20年美債 (00687B)追蹤彭博20年期(以上)美國公債指數，其價格與20年期美債殖利率反向變動，反映聯準會(Fed)利率政策預期與市場動態，美國20年期公債殖利率目前為4.72%，為歷史相對高點，代表債價正處於相對低檔。國泰20年美債為投資人在多變的市場環境中提供直接的資產配置工具，亦可藉由00687B ETF期貨商品靈活操作投資部位。

ETF期貨因交易時間較長、雙向靈活、稅負成本低而受投資人青睞。對於持有現貨ETF且有避險需求的投資者來說，賣出相同標的ETF期貨即可降低波動風險，達到避險效果；若預期ETF將上漲，但資金有限，也可以透過買進ETF期貨達成相同效果。

以國泰00687B為例，現貨ETF每股約30元(一張需3萬元)，而一口00687B期貨保證金是1萬5千元，故同樣花費3萬元，可持有2口期貨ETF，即約等同持有20張現貨ETF(一口ETF期貨=10張ETF=10,000股)，能提升資金利用效率，但須留意ETF期貨的主要風險，價格波動可能造成損失，甚至需追加保證金，建議繳納2-3倍以上的保證金，以因應不可預知的行情變化。

臺灣期交所最新上市的國泰20年美債(00687B)期貨，能為投資人帶來更多的投資靈活性。對於固定收益投資有興趣，或在股市高檔想要尋求保守策略的投資人，國泰20年美債 (00687B)期貨是兼具避險及增值潛力的投資工具，協助實現資產配置多元化、達成投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。