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各數據0050皆完勝0056…為何還這麼多人選高股息ETF？狄驤：看法若一致股市怎會有波動
許多投資人不解，各種數據都告訴我們，無論是報酬率，又或是用於退休規劃，0050都完勝0056，為何不少人仍選擇報酬率較差，配息又不固定，也不一定能持續成長的0056呢？
還是老話一句，投資就是由心出發，所以投資讓自己安心的標的確實很重要，因為多數人投資理財，就是為了提升生活品質。
而不少人認為生活品質與現金流有關，所以從心理層面出發，選擇高股息ETF才是正確的。
不得不說，指數型和高股息之爭永遠沒有停歇過，兩方都希望另一方接受自己的看法。
但實際上，市場就是充滿各種不同的看法，才會醞釀出許多機會，有望讓人掌握超額報酬。
例如，前幾個月的00929等高股息ETF之亂，如果沒有台灣人對高股息近乎瘋狂的信仰，我們在今年中也很難看到台股螺旋式走高。
簡而言之，如果所有人的看法都一樣，股市就不會有波動。
而近期不少高股息ETF的配息來源是資本利得，如果股市沒有波動，就意味著高股息ETF的配息也不會這麼高。
由此可知，我們最熟悉的資本市場，就是由各種多空、長短期投資的看法組成，才能如此多變、充滿魅力。
所以沒有必要浪費時間，去說服投資理念不同的人，只要你知道自己在這個賽道上有持續成長就好。
佛度有緣人
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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