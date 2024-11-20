00713升級2.0！選股2更動...有何影響？達人解析：防禦性優化、較擔心「主觀選股」

這次修改的是00713追蹤指數「特選高股息低波動指數」，在選股上有2項改動：

1、成分股最近20日平均成交金額，800萬=>2000萬。 2、新增規則：成分股市值前100大最少要20檔。

等於在選股上變得更嚴謹，而且因為要求市值100大的檔數要有20檔，整體選股就變得更有代表性了。

這樣的改動是好的嗎？

元大投信有提到說，過去三年，指數的每一期成分股都有達到20檔以上市值前100大的條件。

而現行最新的成分股，流動性也都有達成近20日平均成交額2000萬，所以改動後，對報酬率、配息水準、周轉率…等核心數據沒有什麼影響，比較像是為了未來風險和波動做出預防性的優化，讓未來的選股更具防禦能力，降低成分股因市場波動可能帶來的潛在風險。

所以這次改版，我是覺得還不錯，畢竟00713的特色是「高息低波」，除了股息要高以外，整個組合的波動也要低，改版就是為了更符合它的主題。

不過00713還是有2點我在意的地方，第一是每次的換股檔數偏多，進一步提高交易成本、墊高了總費用率；第二則是00713追蹤指數並不是「完全複製」，這代表基金經理人會參與ETF選股的過程及決策，因此其實是有「主觀選股」的動作，未來基金經理人更換了，選股和績效有可能都會跟著變動。

總結來看，00713綜合評估下還是不錯，也因此我才放在觀察名單內，仍然是未來景氣燈號變成藍燈時的候選ETF，但我一樣是傾向分散多檔ETF來做組合，達到風險分散再分散的效果。

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