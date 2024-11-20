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0050、0056存股20年...差距250萬！達人「實際應更多」：年輕先追求資產成長

聯合新聞網／ 存股方程式
市值型與高股息ETF，在長時間存股後資產差距驚人。台股示意圖／中央社
市值型與高股息ETF，在長時間存股後資產差距驚人。台股示意圖／中央社

兩種情境試算：

1、初期本金為兩萬元，之後每個月定期定額投資兩萬元，年複利率6.5%，20年後資產成長至大約964.6萬元（含本金480萬元）。

2、初期本金為兩萬元，之後每個月定期定額投資兩萬元，年複利率8.5%，20年後資產成長至大約1214.5萬元（含本金480萬元）。

前述兩種情境試算，年複利率僅僅相差2%，20年後的資產規模差距卻高達大約250萬元。

這情境試算大抵可以說就是高息型與市值型ETF的差距，但實際上，高息型與市值型ETF的報酬率差距應會更大，版主僅是非常保守的試算。

0050上市至今的年化報酬率高於8.5%

看到這樣的差距，相信對於該投資什麼標的會有比較清晰的想法。

當然前述試算是單純的數學計算、是非常理想化的情境，而實際投資不可能照著理想情境走，必定會受到諸多外在因素干擾，也許會碰到類似2009年的全球次級房貸風暴、也許現實生活急需用錢而中斷投資⋯⋯等。

投資過程長達20年、30年，本來就不可能一帆風順，我們能做的就是盡力讓投資按照理想情境前進。

存股頭幾年，版主也曾經訂下目標，希望盡快買齊500張、800張金融股或高息型ETF，盼著能依靠股利盡早離開職場；事實上，這個目標也沒有錯，只是速度慢了點。

隨著投資經驗的累積，版主發現，如果年紀尚輕、離退休還需要十幾二十年，資產成長才是重點，股利多寡僅是次要，畢竟年輕時還有工作收入，不急著追求被動現金流。

版主目前的資產組合裡當然也有領息型標的，進入股市頭幾年買的金融股依舊不動如山，也持有兩檔高息型ETF。

金融股原則上不會再增持，放著配股自我繁殖，高息型ETF暫時停止買進，目前規劃45歲才會開始增持高息型ETF，提高現金流，為離開職場做準備。

投資並不是非A即B的零和賽局，每個人的特質不同，適合的產品也必定不同。

存股路漫長，也許20年、也許30年，隨著投資經驗增加與年紀增長，對於各種金融產品也一定會有不同的體會，因應不同人生階段做動態調整是正常的。

如果距離退休還要10年以上，版主建議應「先追求資產成長、後追求股利增加」。

版主再次強調，不論追求資產成長或追求股利增加，這兩種投資模式都是正確的，端看個人如何調整與取捨。

◎本文內容已獲存股方程式授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息 市值型 高股息

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