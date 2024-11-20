00878換股開獎中…又將華碩（2357）納入！ 達人：別想趁機「吃豆腐」看看就好

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聯合新聞網／ 張紫凌
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

00878每年都會在5月、11月調整成份股，來複習一下00878選股邏輯，選股會以「MSCI臺灣指數」當作母體，接著要符合以下條件：

1.ESG評級BB以上

2.近4季EPS為正數

3.市值>7億美元

會再把股票的現金股息殖利率排名，剔除排在最後10%的股票，主要是要盡量選到景氣循環股，以降低波動，再以「股利分數」來排名，公式如下：

0.25 * 近12個月年化股息殖利率 + 0.75 * 近3年平均年化股息殖利率

最後再用股利分數加權，調整權重分配

最後一個股利分數是00878最大的特色之一，因為0056是預測未來一年現金股息殖利率高低，00878則是著重在過去3年，以及加重一些權重在最近一年的殖利率表現上，所以有大大會說00878看後照鏡開車，但我覺得沒什麼不好，2檔都很棒！

然後00878的成份股審核以及轉換時間，會在11月底啟動，所以大約前10天就會進入調整期，這時候就可以到國泰投信的官網偷瞄一下...看看有沒有，前一天沒有、今天卻突然新出現的股票，這就是這次可能會新增的股票了，就像00878在11/18多出了0.42%持股權重的華碩。（11/19來到0.9%了）

不過這招其實就是讓我們先看一下最新成份股，不要因此想去跟著買新增的成份股，覺得可以因此吃到投信豆腐來賺價差，畢竟ETF買進該有的量以後，也就是放在那領息+參與行情而已，不會刻意的一直去拉抬股價。

00878過去以來，增刪的檔數都不會太多，大約就是3檔以內，展現出低週轉率以及穩健的特性！

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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