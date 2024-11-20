假設一千萬存0056年領97萬股息…若是0050賣股到80歲就一張不剩？達人：觀念出問題

有投資達人提出一個假設題，有A、B兩人在去年底都年滿60歲，手上都有現金1,002萬3,300元，A拿去投資0056，B拿去投資0050。

A以去年底0056收盤價37.4元計算，買入268張。B以去年底0050收盤價135.45元計算，買入74張。

0056今年配發現金股利3.63元，故A領到97萬2,840元股息，而0050今年配發4元現金股利，故B僅領到29萬6,000元，為了達到跟A一樣的股息數額，B得賣掉約3.5張0050。

然後投資達人認為，A的268張0056都不用賣，到了80歲還是持有268張，但B每年要賣3.5張，到了80歲就賣光光了，所以A的投資做法比較穩健，可以撐得更久更長遠。

嗯... 看完上述內容，你知道他的觀念哪裡出問題嗎？

如果不懂沒關係，建議你可以看一下表格資料，然後告訴我你會選擇投資0050還是0056？

如果這樣還是看不懂，沒關係，建議你考慮被動投資策略，可以考慮買入VT、VOO、0050等指數ETF，其他都不要碰，買完之後把APP刪掉，放著不要亂動，好好去享受人生，20年後我想你會感謝我的！

至於退休族，如果你覺得1000萬元夠用，或許你應該考慮增加更多債券的配置，因為0056的本質是一籃子股票，而股票仍是風險資產，請不要忘記這一點...（雖然很多人似乎已經把0056等高股息ETF視為無風險資產了，唉...）

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。