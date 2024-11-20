假設一千萬存0056年領97萬股息…若是0050賣股到80歲就一張不剩？達人：觀念出問題
有投資達人提出一個假設題，有A、B兩人在去年底都年滿60歲，手上都有現金1,002萬3,300元，A拿去投資0056，B拿去投資0050。
A以去年底0056收盤價37.4元計算，買入268張。B以去年底0050收盤價135.45元計算，買入74張。
0056今年配發現金股利3.63元，故A領到97萬2,840元股息，而0050今年配發4元現金股利，故B僅領到29萬6,000元，為了達到跟A一樣的股息數額，B得賣掉約3.5張0050。
然後投資達人認為，A的268張0056都不用賣，到了80歲還是持有268張，但B每年要賣3.5張，到了80歲就賣光光了，所以A的投資做法比較穩健，可以撐得更久更長遠。
嗯... 看完上述內容，你知道他的觀念哪裡出問題嗎？
如果不懂沒關係，建議你可以看一下表格資料，然後告訴我你會選擇投資0050還是0056？
如果這樣還是看不懂，沒關係，建議你考慮被動投資策略，可以考慮買入VT、VOO、0050等指數ETF，其他都不要碰，買完之後把APP刪掉，放著不要亂動，好好去享受人生，20年後我想你會感謝我的！
至於退休族，如果你覺得1000萬元夠用，或許你應該考慮增加更多債券的配置，因為0056的本質是一籃子股票，而股票仍是風險資產，請不要忘記這一點...（雖然很多人似乎已經把0056等高股息ETF視為無風險資產了，唉...）
◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言