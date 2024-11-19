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債券ETF 00959B 拿下近一個月規模成長首位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券 ETF 近一個月規模成長前十名。(資料來源：CMoney)
債券 ETF 近一個月規模成長前十名。(資料來源：CMoney)

根據CMoney11月19日數據統計，債券ETF總規模相較年初成長約48.48%，來到3兆元；受益人數至11月15日統計，較年初成長81.74%，總受益人數近200萬人，買氣不減。8月底掛牌的大華投等美債15Y+ (00959B) 自10月起首次配息後，規模持續增加，拿下近一個月規模成長首位；受益人數也持續增加，顯見台灣投資人對於債券配息的興趣不減。

大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，儘管9月以來美國聯準會以調降基準利率三碼，然美國十年期公債殖利率表現，仍在4%高原區上下。在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入。展望後市，若是殖利率下滑帶動債券價格上升，現在持有長天期投資債的投資人，就有機會掌握債券價格的成長。

大華投等美債15Y+已公告11月的配息評價結果，每單位分配0.052元，依11月19日收盤價，年化配息率約為6.3%，除息日為12月4日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF

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