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00959B規模持續增加…較年初成長81.74%！ 長天期買氣不減 有機會賺取價差

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

根據CMoney11/19數據統計，債券ETF總規模相較年初成長約48.48%，來到3兆元；受益人數至11/15統計，較年初成長81.74%，總受益人數近200萬人，買氣不減。

其中八月底掛牌的大華投等美債15Y+（00959B）自10月起首次配息後，規模持續增加，拿下近一個月規模成長首位；受益人數也持續增加，顯見台灣投資人對於債券配息的興趣不減。

00959B經理人郭修誠表示，儘管九月以來美國聯準會以調降基準利率三碼，然美國十年期公債殖利率表現，仍在4%高原區上下。

在此環境下，高票息的長天期投資級公司債，可提供投資人穩健的債息收入。展望後市，若是殖利率下滑帶動債券價格上升，現在持有長天期投資債的投資人，就有機會掌握債券價格的成長。

00959B已公告11月之的配息評價結果，每單位分配0.052元，依11/19的收盤價，年化配息率約為6.3%，除息日為12/4。

年末將近，趁著長天期投資等級債仍低於長期平均，投資人可把握機會，為自己的年終獎金超前部署。

債券ETF近1個月規模成長前十名

CMoney統計：總市值統計至11/19，收益人數統計至11/15
CMoney統計：總市值統計至11/19，收益人數統計至11/15

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00959B大華投等美債15Y+ 債券ETF 月配息

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